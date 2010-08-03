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Сергей Параджанов исключен из Союза кинематографистов

1 августа
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1 августа 1974
Сергея Параджанова исключили из Союза кинематографистов 1 августа 1974 года, что было всего лишь соблюдением формальности - 15 лет Параджанов был лишен возможности снимать, он писал сценарии, ни один из которых не был принят в производство. 17 декабря 1973 года Сергей Параджанов был арестован по сфабрикованному обвинению. Сразу после ареста на киностудии им. Довженко в срочном порядке провели партсобрание с соответствующей повесткой дня. Киевскую квартиру режиссера конфисковали. При аресте исчезло семнадцать его сценариев. Часть была конфискована органами, часть заботливо прибрали к рукам друзья – "сохранить для Сережи". Ни одного из "сохраненных" сценариев не увидел... под своей фамилией.
Его "условно освободили" в 1977 году, когда Луи Арагон от Международного комитета по освобождению Параджанова (был такой комитет) уломал Брежнева, и тот дал добро на освобождение. Параджанова не могли отыскать в зонах чуть не полгода. Он был уже не Параджанов, а зэк номер такой-то. Часто перебрасывали из тюрьмы в тюрьму, "затирали". "Самое страшное, – говорил Параджанов, – когда тебя за ногу тихо будят ночью. Значит, переводят в другую зону".

По материалам Russiancinema.ruи old.e-motion.com.ua
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Сергей Параджанов

обсуждение >>
№ 2
NENE (ЕРЕВАН)   3.08.2010 - 00:39
Он не только художник и режиссер он еще и просто гениален как человек. Я горжусь тем, что он мой соотечественник. читать далее>>
№ 1
Орлов, Владимир. (Солнечногорск.)   1.08.2009 - 15:23
Параджанов выдающийся человек, художник. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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