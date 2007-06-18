Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Учреждены почетные звания

10 августа
Все года

Хроника кино >>
10 августа 1931
10 августа учреждены почетные звания «Народный артист РСФСР», «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.08.1931
ВЦИК и СНК постановляют:
1. Звание народного артиста республики, а также звание заслуженного деятеля науки, техники или искусства присваивается гражданам постановлением Президиума ВЦИК по представлению народных комиссариатов и центральных учреждений РСФСР, цик'ов автономных республик, краевых и областных исполкомов и общественных организаций.
2. Звание заслуженного деятеля науки или техники присваивается за особо ценные труды в области науки или техники или за особо важные для социалистического строительства открытия и изобретения, или за выдающуюся научно-практическую и научно-популяризаторскую деятельность.
3. Звание заслуженного деятеля искусства присваивается за выдающуюся художественную деятельность или за исключительно ценные художественные произведения, выявленные во всех областях искусства.
4. Звание народного артиста Республики присваивается гражданам, имеющим исключительно высокие заслуги и достижения в области музыки, сценического искусства и кино, проявленные как в художественном творчестве, так равно и в исполнении.
Для деятелей театра и кино требуется стаж не менее 10 лет художественной работы их на советской сцене или экране.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Нежность существует без причин, как небо и стихи...

Нежность существует без причин, как небо и стихи...

8 июня 2006 года в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Поцелуй бабочки", снятого по заказу телеканала "Россия". Сколько существует фильмов о любви, когда влюбляются люди из разных стран.
"Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.)

"Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гор. Москва, 1948 года, декабря «24» дня Я, пом. нач. 6 отд. Отд.2-3 2 Гл. Упр МГБ СССР, майор Лисицкий, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЗУСКИНА Вениамина Львовича, 1899 года рождения, уроженца г.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Полина Шанина
7 августа трагически погибла актриса Полина Шанина.
Андрей Кошелев
7 августа ушёл из жизни актёр Андрей Кошелев.
Владимир Левашов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Левашов.

День рождения >>

Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Венера Нигматулина
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Анна Шепелева
Андрей Щипанов
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Дэниел Хью Келли
Лукас Тилл
Ронда Флеминг
Энджи Хармон
Норма Ширер
все родившиеся 10 августа >>

Премьеры ТВ

Бюро
7 августа
Первый канал
Точки опоры
8 августа
Россия 1
Буду жить
12 августа
Россия 1
Ментовские войны
14 августа
2+2
Нити судьбы
14 августа
Россия 1
Четыре сезона в Гаване
14 августа
Первый канал

ревью

"Про рок"
Ролики фильмов

"Про рок"

Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.