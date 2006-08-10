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Другой Хоттабыч

10 августа
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10 августа 2006
У зрителей появилась возможность погрузиться в мир джинов, магических бутылок и любви - 10 августа 2006 года состоялась премьера фильма Петра Точилина "Хоттабыч".
Это Фантастическая молодежная интернет-комедия, где все начинается с программиста Гены( Мариус Ямпольскис),которого в жизни преследует "черная полоса". По счастливой случайности в его нелегкой жизни появляется Хоттабыч,(Владимир Толоконников) убегающий от своего давнего врага - Шайтаныча( Марк Гейхман). Из всех героев старой сказки Лазаря Лагина в фильме остался только сам старик Хоттабыч.
Гена и Хоттабыч летают на поеденном говорящей молью ковре-самолете над Красной площадью, путешествуют в сетях Мировой Паутины и практикуют магию: превращают людей в вещи, а вещи в людей. Джинн помогает Гене найти свою любовь - американку Энни. Финальная схватка Шайтаныча и Хоттабыча происходит в виртуальном мире 3D-игр.
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