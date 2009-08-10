«Сказка про темноту» - участник фестиваля «Окно в Европу»

Фильм производства кинокомпании «Коктебель»
режиссера Николая Хомерики «Сказка про темноту»
(участник 62-го Каннского кинофестиваля
в программе «Особый взгляд», участник 20-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр»
- приз за лучшую мужскую роль
) будет представлен на XVII фестивале российского кино «Окно в Европу»
в традиционном конкурсе «Выборгский счет»
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Николай Хомерики
– режиссер, уже известный фестивальной публике. В 2005 году его короткометражная дипломная работа «Вдвоем»
взяла награду в программе студенческих картин «Синефондасьон» («Cinefondation Awards»). В 2006 году его полнометражный дебют «977»
принял участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд».
В этом году Николай Хомерики
представил свою картину «Сказка про темноту»
, так же как и три года назад, в программе «Особый взгляд» - в первой, ведущей программе Каннского кинофестиваля, после основного конкурса.
Николай Хомерики
: «Я пытаюсь снимать о том, чего сам недопонимаю. Есть режиссеры, как Ларс Фон Триер, которые своими фильмами дают ответы на ими же поставленные вопросы. Я же, наоборот, предпочитаю задавать вопросы – и зрителю, и самому себе. Мне это интереснее, потому, что ответы всегда хуже вопросов. И потому, что сказанное слово всегда становится ложью»
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По сюжету новой картины Хомерики Ангелина
живет в огромном портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока.
На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля
же – милая, красивая, интеллигентная девушка – совершенно одинока. Она не обращала внимания на свое одиночество, питая сердце теплом от своей работы – по работе Ангелина
много общается с трудными детьми, старается быть с ними ласковой, нежной, родной, и упивается их восхищением. Но однажды маленький мальчик-подопечный простодушно рассказывает Геле
, что она – одинокая старая дура. Это момент истины для героини, слова мальчика – словно вызов для нее, и она решает стать другой. Решает порвать со своим одиночеством…
Николай Хомерики
: «Я сам не знаю, любят ли мои герои друг друга – именно эти вопросом и должен задаваться зритель. И каждый, наверное, найдет свой собственный ответ.
Я хотел снять фильм о женщине, попытаться посмотреть на мир глазами женщины, и для меня не было принципиально, что главная героиня работает в милиции. Ее профессия обязательно должна была быть связана с общением с людьми. Инспектору по делам несовершеннолетних приходится общаться не только со взрослыми коллегами, но еще и с детьми.
С одной стороны, фильм про героиню, а с другой по окружающую ее действительность»
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Роман Борисевич
(продюсер): «Все началось с того, что Николай предложил мне прочитать первые наброски истории, которую они создали с Александром Родионовым. История показалась мне очень любопытной, но это были только рабочие наброски - не более. Я показал эту историю будущему сопродюсеру картины Александру Кушаеву. В процессе относительно недолгого общения с Николаем Хомерики и раздумий с Александром Кушаевым, мы подтвердили запуск картины. Безусловно, мы понимали, что идем на риск, так как экономическая ситуация в стране резко изменилась.
Своего рода гарантом выступал Александр Родионов. Он автор сценариев двух предыдущих картин нашей компании, и в нем я был абсолютно уверен. Николай познакомил меня с очаровательной исполнительницей главной роли - Алисой Хазановой.
Работа с Николаем Хомерики – это очень интересный и важный опыт для нас. Прежде всего, это еще одна возможность для нас дать реализовать свой замысел талантливому человеку.
«Сказка про темноту» - это картина о поиске любви, которая будет понятна любому человеку. Любому человеку интересно посмотреть на других и сравнить с собственным поиском».
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