Киносеансы в метро

Во время воздушной тревоги 11 августа 1941 года в московском метро на станции "Площадь Свердлова" состоялся первый подземный киносеанс.

Демонстрировались короткометражный фильм "Чапаев с нами" и два новых выпуска хроники, содержащие репортажи с фронтов отечественной войны… Первый опыт организации звуковых киносеансов в метрополитене показал, что их можно устраивать не только на станциях, но и в тоннелях. Московская киноорганизация и политотдел метрополитена намерены широко развернуть культурное обслуживание москвичей, проводящих ночные часы на станциях и в тоннелях метро. Число пунктов, где будут устроены сеансы, предполагается к 16 августа довести до 21.



"Кино" № 33, август 1941 г.