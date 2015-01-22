Киносеансы в метро

Рецензии на фильмы
Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер
Лайфстайл
26-летняя актриса и 48-летний режиссёр закрутили роман на съёмочной площадке.
Новости кино
Смотр пройдет с 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге.
Новости театра
Награждение состоится в декабре в Риме – театральное сообщество надеется, что режиссер сможет присутствовать на церемонии.
Новости кино
Теперь ленту точно увидят зрители, хотя, возможно, не во всех регионах.
Новости кино
Исполнитель роли Харви Дента присоединился к проекту Amazon о потомках царской семьи.
Фестивальная колонка
Премьеры фестиваля российского кино в Выборге
Рецензии на фильмы
Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс
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Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве
Интервью
Глава Каннского кинофестиваля о фильме «Люмьеры!»
и роли братьев в истории кинематографа
Ролики фильмов
Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.
Обзор сериалов
Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман
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