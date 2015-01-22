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Киносеансы в метро

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11 августа 1941
Во время воздушной тревоги 11 августа 1941 года в московском метро на станции "Площадь Свердлова" состоялся первый подземный киносеанс.
Демонстрировались короткометражный фильм "Чапаев с нами" и два новых выпуска хроники, содержащие репортажи с фронтов отечественной войны… Первый опыт организации звуковых киносеансов в метрополитене показал, что их можно устраивать не только на станциях, но и в тоннелях. Московская киноорганизация и политотдел метрополитена намерены широко развернуть культурное обслуживание москвичей, проводящих ночные часы на станциях и в тоннелях метро. Число пунктов, где будут устроены сеансы, предполагается к 16 августа довести до 21.

"Кино" № 33, август 1941 г.
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