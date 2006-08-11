Выставка достижений российского кинопроизводства в Выборге.

Торжественным шествием по городу и фильмом Рамиля Салахутдинова "Кружение в пределах Кольцевой" в Выборге открылся XIV фестиваль российского кино "Окно в Европу". По словам Армена Медведева, Президента Фестиваля, основная задача кинофестиваля - показать реальную картину достижений отечественного кино.

Жюри конкурса игрового кино под руководством режиссера Александра Прошкина ("Доктор Живаго") предстоит посмотреть десять фильмов, в том числе: "Мечта" Сергея Снежкина, "Нелегал" Бориса Фрумина и Юрия Лебедева, "Граффити" Игоря Апасяна, "Маяк" Марии Саакян, "Последний забой" Сергея Боброва, "Пробуждение" Станислава Лебедева, "Питер FM" Оксаны Быченковой, "977" Николая Хомерики, "Многоточие" Андрея Эшпая.

Все эти фильмы участвуют и в еще одном конкурсе прибалтийского фестиваля - "Выборгский счет". Здесь победители определяются на основании анализа анкет, которые после каждого сеанса заполняют все участники, гости и зрители фестиваля. В этом "зрительском конкурсе" к номинантам официальной программы добавятся "9 рота" Федора Бондарчука, "Гадкие лебеди" Константина Лопушанского, "Живой" Александра Велединского, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Русские деньги" Игоря Масленникова и другие.