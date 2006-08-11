Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Выставка достижений российского кинопроизводства в Выборге.

11 августа
Все года

Хроника кино >>
11 августа 2006
Торжественным шествием по городу и фильмом Рамиля Салахутдинова "Кружение в пределах Кольцевой" в Выборге открылся XIV фестиваль российского кино "Окно в Европу". По словам Армена Медведева, Президента Фестиваля, основная задача кинофестиваля - показать реальную картину достижений отечественного кино.
Жюри конкурса игрового кино под руководством режиссера Александра Прошкина ("Доктор Живаго") предстоит посмотреть десять фильмов, в том числе: "Мечта" Сергея Снежкина, "Нелегал" Бориса Фрумина и Юрия Лебедева, "Граффити" Игоря Апасяна, "Маяк" Марии Саакян, "Последний забой" Сергея Боброва, "Пробуждение" Станислава Лебедева, "Питер FM" Оксаны Быченковой, "977" Николая Хомерики, "Многоточие" Андрея Эшпая.
Все эти фильмы участвуют и в еще одном конкурсе прибалтийского фестиваля - "Выборгский счет". Здесь победители определяются на основании анализа анкет, которые после каждого сеанса заполняют все участники, гости и зрители фестиваля. В этом "зрительском конкурсе" к номинантам официальной программы добавятся "9 рота" Федора Бондарчука, "Гадкие лебеди" Константина Лопушанского, "Живой" Александра Велединского, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Русские деньги" Игоря Масленникова и другие.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
9 рота977Гадкие лебедиИзображая жертвуНелегалПитер FM

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Полина Шанина
7 августа трагически погибла актриса Полина Шанина.
Андрей Кошелев
7 августа ушёл из жизни актёр Андрей Кошелев.
Владимир Левашов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Левашов.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Елена Коллегова
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Патрик Бушите
Ллойд Нолан
Жорж Риго
Кeте Хаак
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Премьеры ТВ

Буду жить
12 августа
Россия 1
Ментовские войны
14 августа
2+2
Нити судьбы
14 августа
Россия 1
Четыре сезона в Гаване
14 августа
Первый канал

ревью

"Про рок"
Ролики фильмов

"Про рок"

Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.