Счастье - это когда тебя понимают

11-го августа 1969 года на экраны вышел фильм режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника", главные роли в котором сыграли Вячеслав Тихонов и Ирина Печерникова.

Это была школьная история про беспокойный 9 "в" класс и учителя истории Мельникова, про сочинение на свободную тему и про то, как ребята сорвали урок молодой "англичанки" Натальи Сергеевны. Острые споры героев "Доживем до понедельника" кино-начальников. Многие из них увидели в картине вызов не только системе, но и всему существующему образу жизни. Картина вышла на экраны чудом. Запрет на съемки просто не успел прийти, потому что фильм был снят в рекордно короткие сроки - за 3,5 месяца и его копии уже успели отправить в министерство. Министр кинематографии А. В. Романов высоко оценил картину, но одновременно требовал внести около тридцати поправок. Ростоцкий согласился только на три.

Картину надолго спрятали, но, все же решили показать в Доме кино делегатам Всесоюзного съезда учителей. Перед показом на сцену вышли режиссер Станислав Ростоцкий, а также Вячеслав Тихонов, Нина Меньшикова, Ирина Печерникова, сыгравшие главные роли, другие артисты, занятые в картине. И когда зажегся свет, то учителя, стоя, скандировали: "Молод-цы!"



Из интервью Вячеслава Тихонова:

"Станислав Ростоцкий предложил сыграть учителя истории Мельникова в фильме "Доживем до понедельника". Я дважды отказывался, потому что после четырех лет, проведенных в мире Льва Толстого, не хотел играть роль учителя. Решился после того, как Станислав поставил жесткое условие: "Если ты мне друг — будешь играть!" Фильм имел большой успех, а мне он помог снова поверить в себя."