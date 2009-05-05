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"А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…"

11 августа
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11 августа 1973
В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала. В часы его показа резко сокращалось число дорожно–транспортных происшествий, пустели травмопункты, в магазинах исчезали очереди и даже показатели преступлений ползли вниз. Персонажи сериала мгновенно стали героями сотен анекдотов, а фразы - "пошли в народ". В "Словаре крылатых слов русского кинематографа" (В.С.Елистратов)таких фраз, ставших поговорками, зафиксировано 43 единицы!
* "В любви я - Эйнштейн!"
* "Характер нордический, стойкий"
* "Не зарывайтесь, Штирлиц! Не зарывайтесь!"
* "Cейчас верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно!"
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фильмы
Семнадцать мгновений весны

обсуждение >>
№ 1
Владимир Филяков (Волгоград)   5.05.2009 - 10:05
Ещё 7-ми летним мальчиком в 1976 году я с отцом впервые вечерами на первом канале смотрел по ч/б "Крыму" многосерийный худ. фильм про Штирлица... Тогда мне сразу понравился этот дядька с колючим... читать далее>>
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"Коммунист" и так цветной, незачем его раскрашивать.
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