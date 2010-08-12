Свидание с Арменией

Армяно-российские встречи творческой интеллигенции, приуроченные к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в столице Армении городе Ереване с 12 по 15 августа 2010 года.
В «Доме Москвы» была открыта фотовыставка «Крылатая память победы»
и состоялся просмотр фильма Алены Семеновой
и Александра Смирнова «Рябиновый вальс»
.
Официальная церемония открытия состоялась 13 августа в Концертном зале Государственной филармонии Арно Бабаджаняна. В этот же день для членов делегации был организован экскурсионный тур по Еревану, в программу которого входило посещение памятника жертвам армянского геноцида и дома-музея Сергея Параджанова
.
Также армянским зрителям был предложен к просмотру фильм Веры Глаголевой «Одна война»
.
14 августа в «Доме Москвы» состоялись круглый стол армяно-российской творческой интеллигенции «Совместная история и завтрашний день»
и показ фильма Александра Самохвалова
и Бориса Ростова «Мы из будущего-2»
, в Доме камерной музыки имени Комитаса - творческий вечер Народной артистки России Натальи Варлей
, где она читала стихи собственного сочинения. Во второй половине дня часть московской делегации отбыла в город Гюмри (Ленинакан), где в Государственном драматическом театре имени В.Ачемяна состоялся концерт российских артистов.
15 августа в «Доме Москвы» прошел большой гала-концерт закрытия.
В проекте приняли участие: Инна Макарова
, Юрий Чернов
, Тимофей Федоров
, Федор Чеханков
, Светлана Светличная
, Андрей Межулис
, Евгений Дога
, Наталья Варлей
, Наталья Фатеева
, Лиза Арзамасова
, Светлана Тома
, Аристарх Ливанов
.
Выбор актеров-участников, так или иначе, был не случаен. Заслуженная артистка России Наталья Варлей
сыграла в картине «Кавказская пленница»
с народным артистом Армянской ССР, народным артистом СССР, известным и любимым не только в Армении, но и в России, Фрунзе Мкртчяном
. Народная артистка СССР Инна Макарова
сыграла роль Натальи в фильме режиссера Нерсеса Оганесяна «Невеста с Севера»
(комедийный фильм о любви русской девушки и армянского парня), снятый на киностудии Арменфильм в 1975 году. Заслуженная артистка России Светлана Светличная
родилась в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. Ее отец был военным. Народная артистка России Наталья Фатеева
снялась у режиссера Фрунзе Довлатяна
в киноработе «Здравствуй, это я!»
(Арменфильм, 1965 год). Прокат 1966 года – 10 млн. зрителей.
Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Владимирович Новожилов
обратил внимание на значимость состоявшегося события: «Этот проект не случаен, а вполне закономерен. Отношения между Россией и Арменией имеют многовековую историю и берут свое начало еще с Х-ХIвеков. В России живет самая многочисленная в мире армянская диаспора, которая формировалась на протяжении веков. На всех этапах истории армяне вносили свой вклад в становление и развитие государства российского. Трудно переоценить значение сотрудничества между нашими государствами в области культуры. Есть и общее культурно-историческое наследие, и дружеские отношения между двумя странами, Россией и Арменией, и двусторонняя заинтересованность министерств. А то, что нас отличает, делает нас интереснее друг для друга.
Участники и организаторы проекта «Свидание с Арменией» надеются, что на будущий год проект расширится и разрастется до уровня полноценного широкомасштабного кинофестиваля российского кино в Армении»
.
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