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Свидание с Арменией

12 августа
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12 августа 2010
Армяно-российские встречи творческой интеллигенции, приуроченные к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в столице Армении городе Ереване с 12 по 15 августа 2010 года.
В «Доме Москвы» была открыта фотовыставка «Крылатая память победы» и состоялся просмотр фильма Алены Семеновой и Александра Смирнова «Рябиновый вальс».
Официальная церемония открытия состоялась 13 августа в Концертном зале Государственной филармонии Арно Бабаджаняна. В этот же день для членов делегации был организован экскурсионный тур по Еревану, в программу которого входило посещение памятника жертвам армянского геноцида и дома-музея Сергея Параджанова.
Свидание с Арменией
Также армянским зрителям был предложен к просмотру фильм Веры Глаголевой «Одна война».
14 августа в «Доме Москвы» состоялись круглый стол армяно-российской творческой интеллигенции «Совместная история и завтрашний день» и показ фильма Александра Самохвалова и Бориса Ростова «Мы из будущего-2», в Доме камерной музыки имени Комитаса - творческий вечер Народной артистки России Натальи Варлей, где она читала стихи собственного сочинения. Во второй половине дня часть московской делегации отбыла в город Гюмри (Ленинакан), где в Государственном драматическом театре имени В.Ачемяна состоялся концерт российских артистов.
15 августа в «Доме Москвы» прошел большой гала-концерт закрытия.
В проекте приняли участие: Инна Макарова, Юрий Чернов, Тимофей Федоров, Федор Чеханков, Светлана Светличная, Андрей Межулис, Евгений Дога, Наталья Варлей, Наталья Фатеева, Лиза Арзамасова, Светлана Тома, Аристарх Ливанов.
Выбор актеров-участников, так или иначе, был не случаен. Заслуженная артистка России Наталья Варлей сыграла в картине «Кавказская пленница» с народным артистом Армянской ССР, народным артистом СССР, известным и любимым не только в Армении, но и в России, Фрунзе Мкртчяном. Народная артистка СССР Инна Макарова сыграла роль Натальи в фильме режиссера Нерсеса Оганесяна «Невеста с Севера» (комедийный фильм о любви русской девушки и армянского парня), снятый на киностудии Арменфильм в 1975 году. Заслуженная артистка России Светлана Светличная родилась в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. Ее отец был военным. Народная артистка России Наталья Фатеева снялась у режиссера Фрунзе Довлатяна в киноработе «Здравствуй, это я!» (Арменфильм, 1965 год). Прокат 1966 года – 10 млн. зрителей.
Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Владимирович Новожилов обратил внимание на значимость состоявшегося события: «Этот проект не случаен, а вполне закономерен. Отношения между Россией и Арменией имеют многовековую историю и берут свое начало еще с Х-ХIвеков. В России живет самая многочисленная в мире армянская диаспора, которая формировалась на протяжении веков. На всех этапах истории армяне вносили свой вклад в становление и развитие государства российского. Трудно переоценить значение сотрудничества между нашими государствами в области культуры. Есть и общее культурно-историческое наследие, и дружеские отношения между двумя странами, Россией и Арменией, и двусторонняя заинтересованность министерств. А то, что нас отличает, делает нас интереснее друг для друга.
Участники и организаторы проекта «Свидание с Арменией» надеются, что на будущий год проект расширится и разрастется до уровня полноценного широкомасштабного кинофестиваля российского кино в Армении».

PR-агентство «Статский Советник»
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персоны
Елизавета АрзамасоваНаталья ВарлейВера ГлаголеваФрунзе ДовлатянЕвгений (Еужен) ДогаАристарх ЛивановИнна МакароваАндрей МежулисФрунзик МкртчянНерсес ОганесянАлёна РайнерСветлана СветличнаяАлександр Смирнов (III)Светлана ТомаНаталья ФатееваТимофей ФёдоровЮрий ЧерновФёдор Чеханков
фильмы
Здравствуй, это я!Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаМы из будущего - 2Невеста с севераОдна войнаРябиновый вальс

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