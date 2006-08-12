"Девушка" и "Мужчина из посольства" в Локарно

Фестиваль в Локарно закончился. Церемония вручения наград прошла в субботу вечером на центральной площади Локарно - Пьяцца Гранде, где был установлен гигантский экран.

Главный приз фестиваля Локарно достался швейцарско-немецкому фильму "Девушка", ставшему первой полнометражной картиной режиссера Андреи Стаки. Приз за лучшую мужскую роль достался Бургхарду Клаусснеру, сыгравшему главную роль в немецко-грузинском фильме "Мужчина из посольства" режиссера Дито Цинцадзе.

"Многоточие" Андрея Эшпая, первый за последние семь лет российский фильм, участвовавший в конкурсной программе Локарно, не получил главных наград фестиваля, но был отмечен альтернативным молодежным жюри и жюри Европейской конфедерации художественного кино. Сразу после Локарно "Многоточие" поедет в Выборг на кинофестиваль "Окно в Европу", а 28 августа вернется в столицу на фестиваль "Московская премьера" в Доме кино. Может быть, на родине фильму повезет больше.

Своего "Почетного леопарда" получил также Александр Сокуров, премьера документального фильма которого "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская" прошла 12-го августа.

Александр Сокуров прилетел в Швейцарию из Чечни, где провел экспедицию своей новой игровой картины "Александра". Сценарий, впервые в игровом кино написанный самим Сокуровым, рассказывает о бабушке, которая навещает внука – офицера российской армии, служащего в Чечне. Смысловой центр картины – встреча двух женщин-ровесниц, русской и чеченской. В фильме заняты петербургские исполнители и артисты Грозненского драматического театра. В Локарно Александр Сокуров впервые подробно рассказал о сюрпризе нового фильма. Главную роль в нем играет знаменитая оперная прима Галина Вишневская. Этот факт держался до последнего времени втайне и отнюдь не по творческим соображениям, а из соображений безопасности.