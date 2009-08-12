Документальный фильм о прошлогодних событиях между Грузией и Южной Осетией

В клубе Сине-Фантом
12 августа 2009 года состоялся показ фильма «В ожидании Вано». Фильм посвящен прошлогодним событиям между Грузией и Южной Осетией. Фильм представила Ольга Дарфи, режиссер картины. В качестве специального гостя - Отар Кушанашвили.
О фильме:
В августе 2008 случилась пятидневная война между Грузией, Южной Осетией и Россией. И эти пять дней, сказалась на многих человеческих судьбах. Героиня ленты – русская девушка из Москвы едет в Тбилиси к своему грузинскому другу Вано, который после войны перестал с ней общаться. Она думает, что он обиделся, но выясняется, что Вано - активист группы анархистов, скрывающихся в горах Кавказа. Героиня ждет встречи со своим другом, попутно снимая фильм о людях в послевоенной Грузии.
Ситуация в Южной Осетии широко освещалась, а что происходило в приграничных грузинских селах мы не видели.
Режиссер Ольга Дарфи едет в Грузию, чтобы составить свое мнение об этом событии. Ольгу и ее героиню интересуют простые человеческие вопросы: как обычные люди в Грузии относятся теперь к русским? Как выглядят улицы грузинских сел? Что скажут беженцы русской девушке с камерой? Что ей скажут грузинские «официальные лица»? Причины возникновения войны и размышления «кто виноват?» она выносит за скобки.
Фильм сделан практически без бюджета и он не является заказом ТВ, официальных учреждений или министерств, это не политическое расследование и не социальная лента. Это записки путешественника, личная история человека, приехавшего в послевоенную Грузию.
Адрес клуба - к/т "Фитиль" Фрузенская наб., 12 (ст. метро "Парк культуры")
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