Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой

анонс

16 сентября 2007

"Кадетство". В гостях у мэра города Твери

Сериал "Кадетство", который стартовал в начале сентября 2006 года на телеканале СТС, побил все рейтинговые рекорды. В период с 18 по 24 сентября доля аудитории сериала достигала 15%, а с 25 сентября по 1 октября – 17,6%.