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Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой

14 августа
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14 августа 2007
В свете фонарей базы СТОПКРИМА видны две фигуры.
СОБОЛЕВ и ГОРШИН бегут через лес.
Сзади раздаются взрывы.
СОБОЛЕВ останавливается. ГОРШИН тоже.
Сквозь деревья видны клубы пламени, слышны взрывы.
ГОРШИН: Эффектный финал…
СОБОЛЕВ: Был бы эффектней, если бы еще и оружие было там.
Издалека слышится приближающийся вой сирен…
Съемки фантастического фильма «СМЕРШ ХХI» подходят к концу. Остается еще пара съемочных дней, и картиной вплотную займутся «бойцы невидимого фронта»: компьютерщики, звукооператоры, монтажеры и т.д. и т.п.
Вышеназванный эпизод с лесным массивом снимали 10 августа на бывшем сахарном заводе неподалеку от Краснопресненского парка. Леса не было и в помине, его благополучно заменял пресловутый «зеленый экран» (точнее, не зеленый, а синий). Оба актера признались, что эта часть съемок – самая сложная, потому как трудно сосредоточиться на пустом пространстве, словно там дерево или пламя. Они неоднократно проигрывали свое путешествие к камере, чтобы добиться «правды» кадра, что довольно-таки трудновато при оцифровке. И тем не менее им удалась эта отчаянная авантюра…
Неизвестно, что мы увидим на выходе. Вполне возможно, что лагерь зрителей и критиков вновь разобьется на две группы. Одни будут ругать за вторичность и компьютерную халтуру. А другие будут восхищаться фактурой актеров, равных которым нет на всем свете, и сценами боев. Посмотрели бы они на эту адскую работу, проделанную съемочной группой! Хотя пусть останутся в неведении – им ни за что не понять всю суматошность и самоотверженность всех, кто делает кино.
У каждого из актеров свой взгляд на происходящее. Например, Петренко радуется тому, что наши кинематографисты пытаются делать фильмы с размахом. А Вдовиченков видит картину более скептически. По его словам сейчас нет никакого возрождения отечественного кино, фильмы не окупаются, а зрители ходят больше все равно на «голливудский попкорн».
Окупится ли «СМЕРШ»? Поживем-увидим. Но в кино главное, все-таки, не деньги, а мастерство и подача материала. Если картина попадет в унисон с мыслями и желаниями обычного «попкорножующего», то это уже удача.

Макс
Фотографии Валерия Лукьянова
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Владимир ВдовиченковИгорь Петренко
фильмы
Запрещенная реальность

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Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой фотографии
Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой фотографии
Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой фотографии
Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой фотографии
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