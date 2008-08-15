Проекты Star Media заявлены в пяти из шести возможных номинациях IX телекинофорума "Вместе"

15 августа в Минске отборочная комиссия IX телекинофорума "Вместе" назвала лучшие телевизионные игровые фильмы. 20 сентября в Ялте начнет свою работу IX телекинофорум "Вместе".
Еще на этапе отборочного тура, генеральный директор Международного телекинофорума «Вместе» Александр Беликов, сообщил, что ожидается заметное увеличение количества и расширение географии конкурсных работ. В качестве примера он назвал телекомпании Москвы и Киева, Минска и Витебска, Казани и Пскова, Верхней Пышмы и Луганска, Вятки и Бишкека, Дортмунда и Софии. Членам отборочной комиссии предстояло оценить творчество режиссеров Владимира Басова
("Клинч
"), Александра Мохова
("Песочный дождь
"), Ирины Апексимовой
("Спящий и красавица
"), их коллег из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Украины, Узбекистана.
«Войти в число номинантов - большой успех: нынешний конкурс – рекордсмен по числу, а главное – качеству работ», - значилось в официальном письме Международного телекиноформума, которое было направлено в адрес группы компаний «Стар Медиа»
По словам Вадима Долганова, члена оргкомитета телекинофорума, главного редактора газеты "Столичные новости", можно смело говорить о возросшем, по сравнению с прошлым годом, уровне представленных работ. Несомненно, что тон, как и обычно, будут задавать представители крупнейших телевизионных компаний России, но не менее интересные работы на конкурс представили участники из других стран СНГ и Восточной Европы.
Когда Отборочная комиссия опубликовала результаты своей работы, то оказалось, что в пяти из шести возможных номинаций заявлены телевизионные фильмы группы компаний «Стар Медиа» - производства Украины, кинокомпании «Мостелефильм» производства России.
В соответствии с решением Отборочной комиссии на суд жюри представлены следующие работы:
1.Номинация "Телевизионный игровой фильм, сериал":
"ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ", Болгарское национальное телевидение, "Гала Фильм", Национальный центр кино (BNT/GALA film), София, Болгария;
"ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Москва, Россия;
"КАРАСИ
", группа компаний «Стар Медиа», Киев, Украина.
2.Номинация "Продюсер, автор":
"В ИЮНЕ 41-ГО
", телерадиовещательная организация Союзного государства";
"ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
", кинокомпания "Эдельвейс-фильм", Москва, Россия;
"БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ
", кинокомпания "ЭХО", Москва, Россия;
"ПУТЕШЕСТВИЕ", экспериментальная молодежная киностудия "Дебют", Москва, Россия.
3.Номинация "Режиссер-постановщик":
"БУМЕРАНГ
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Москва, Россия;
"ОСЕННИЙ ДОЖДЬ", "Chinal Film Group", Китай;
"СКАЗАНИЕ ОЛЬГИ СВЯТОЙ", Международный общественный фонд развития киношкол имени С.М. Эйзенштейна, Москва, Россия;
"КЛИНЧ
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Москва, Россия;
"ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Москва, Россия.
4.Номинация "Актриса":
Елена ЯКОВЛЕВА
, "Ночные посетители
", "Караси
", Россия, Украина;
Бистра ТУПАРОВА, "Путь к вершине", София, Болгария;
MAEDA CHIE (Япония), "Осенний дождь"", Пекин, Китай;
Ксения КАЧАЛИНА
, "Цена безумия
", Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации Москвы, Россия.
5.Номинация "Актер":
Сергей МАХОВИКОВ
, "Главная улика
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Россия;
Пенко ГОСПОДИНОВ, "Военный корреспондент", Болгарское национальное телевидение, Гала Фильм, национальный центр кино, София, Болгария;
Алексей КРАВЧЕНКО
, "Бумеранг
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Москва, Россия;
Сергей ПЛОТНИКОВ
, "Мент в законе
", Форвард Фильм, Москва, Россия.
6.Номинация "Дебют":
"СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА
", группа компаний «Стар Медиа», телекомпания "Мостелефильм", Москва, Россия;
"ПУТЬ К ВЕРШИНЕ", Болгарское национальное телевидения (BNT), София, Болгария;
"ПАВЛИНКА - NEW", Второй национальный телеканал, Минск, Республика Беларусь.
Демонстрация конкурсных работ пройдет на двух больших экранах, установленных на центральной площади Ялты. Здесь же состоится открытый конкурс "Песни кино и телевидения", в котором вместе с участниками телекинофорума выступят лучшие самодеятельные певцы Ялты. Группа тележурналистов, актеров и режиссеров проведет дискуссию в двух общеобразовательных городских школах.
Почетный гость фестиваля Карен Шахназаров
генеральный директор "Мосфильма» примет участие в творческих дискуссиях IX телекинофорума. На церемонии вручения наград победителям конкурса "Телевизионные игровые фильмы" генеральный директор "Мосфильма" намерен вручить специальный приз знаменитого киноконцерна автору одной из наиболее ярких работ.
(Карен Шахназаров
- режиссер популярных кинолент "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро", "Цареубийца", "Всадник по имени смерть" и других, отмеченных наградами престижных кинофестивалей. Он член Европейской киноакадемии и сопредседатель Оргкомитета Международного телекинофорума "Вместе").
16 августа Организационный комитет утвердил состав Жюри конкурса "Телевизионные программы и фильмы" IX Международного телекинофорума "Вместе".
В его состав вошли:
Вадим ДОЛГАНОВ - тележурналист, главный редактор газеты "CN-Столичные новости" (г.Киев), шеф-редактор газеты "Новое русское слово" (г.Нью-Йорк) (Украина), председатель жюри;
Юрий АНДРУЩЕНКО - генеральный директор телерадиокомпании "Ялта";
Игорь ГОНОПОЛЬСКИЙ - тележурналист, кинорежиссер, генеральный директор компании "ALD capital group", Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан;
Димитр ДИМИТРОВ - ректор Болгарской Академии телевидения, кино, интернет-технологий, профессор;
Александр КОНДРАШОВ - писатель, руководитель отдела "ТелевЕдение" "Литературной газеты";
Леонид КАНЕВСКИЙ
- телевизионный ведущий, актер, Заслуженный артист России;
Людмила СИДОРОВИЧ - тележурналист, директор Национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь.
24 сентября в Ливадийском дворце победителям творческих конкурсов будут вручены награды фестиваля.
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