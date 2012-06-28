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"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

16 августа
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16 августа 1965
Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха. А ведь Комиссия по определению групп художественных фильмов (был такой "орган" в те годы) первоначально отнесла картину ко 2-ой группе, куда обычно определяли фильмы посредственные. Чиновники потребовали пустить "вторым экраном", то есть по провинции, с малым количеством копий. Положение спасло письмо Директора киностудии "Мосфильм" В.Сурина и художественного руководителя II творческого объединения И.Пырьева, направленное непосредственно Председателю Госкомитета по кинематографии А.В.Романову: "...Точность, продуманность каждой сцены и каждого трюка, изящество сценарной разработки и безудержная изобретательная режиссерская фантазия позволяют нам говорить об этом фильме как о явлении в нашем кинематографе. К нашему мнению присоединились многие зрители, видевшие эту картину на общественных просмотрах, к нашему мнению присоединились члены жюри Краковского кинофестиваля, присудившие новелле "Наваждение" одну из главных премий. Отказалась присоединиться к нашему мнению, к мнению общественности лишь Комиссия по определению групп художественных фильмов.."
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персоны
Александр Демьяненко
фильмы
Операция "Ы" и другие приключения Шурика

обсуждение >>
№ 2
васи (г.Пудож)   28.06.2012 - 14:23
Вряд ли случайным является тот факт, что режиссер использовал слово «операция» в двух названиях своих фильмов.. читать далее>>
№ 1
Джэймс (Троцкий)   29.05.2012 - 15:35
Почему Ы ? ответ кто помнит (умники молчите)ыыы читать далее>>
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