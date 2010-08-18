«Ржевский против Наполеона». Съемки

В Киеве 18 августа 2010 года прошел первый съемочный день комедии Марюса Вайсберга
(«Любовь в большом городе 1
, 2»
, «Гитлер капут!»
) «Ржевский против Наполеона»
(другое название - «Шерше ля фам!»
). Продюсируют фильм Сергей Ливнев
, Лев Николау
, Георгий Малков
, Марюс Вайсберг
. Съемочный период продлился до конца октября.
Главные (и не очень) роли в картине исполнили Павел Деревянко
, Владимир Зеленский
, Михаил Ефремов
, Марат Башаров
и Светлана Ходченкова
, а в эпизодах промелькнули звезды кино и шоу-бизнеса: Михаил Галустян
, Ксения Собчак
, Анна Семенович
, Анфиса Чехова
, Светлана Лобода
, Евгений Кошевой
, Дмитрий Губерниев
, Юрий Гальцев
, Илья Олейников
, DJ Light
, Потап
и другие. В качестве приглашенной звезды в фильме принял участие Жан Клод Ван Дамм
.
Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт (Владимир Зеленский) затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, «красавчег» Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы во главе с Кутузовым решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!! В смысле - переодетый мужчина! И такой мужчина есть - поручик Ржевский (Павел Деревянко), отбывающий «пожизненное» за пропаганду сексуальной революции.
Дело за малым – найти подходящее Ржевскому по размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому нет равных! Но удастся ли ему очаровать бывалого французского ловеласа? Понравится ли Наполеону суровая русская баба с грубоватыми манерами?! Да еще, в довершение ко всему - упс! - теперь уже и сам поручик втрескался по самые уши! И не в кого–то, а в законспирированную под адъютанта Наполеона... мисс Москвы 1810, Наташу Ростову (Светлана Ходченкова).
Быть или не быть свадьбе с лебедями, и если быть, то у кого с кем?
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