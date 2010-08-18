«Ржевский против Наполеона». Съемки

анонс

На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).

17 марта 2012

"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене

В начале сентября под небом Мюнхена были разыграны одни из самых значимых сцен истории «Мики и Альфреда».