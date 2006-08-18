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Объявлены победители анимационного фестиваля «КРОК»

18 августа
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18 августа 2006
На «дебютантском» «Кроке» вручают призы и дипломы в трех категориях: первая - студенческие фильмы, вторая - дипломная работа, третья - первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения.

* Гран-при - французский мультфильм "Overtime"

* Приз "Первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения" - канадская лента «Башня Бохер» Теодора Ушева
* Приз "За зрелую режиссуру в молодом кино" — вручен британцу Асафу Агранату за фильм "Автобусная поездка и цветы в ее волосах"
* Главный приз в первой, студенческой категории - чешская картина «Сцена из жизни антилоп»
* Приз второй категории- канадский фильм "Птичьи звонки" Малькольма Сазерленда
* Приз зрительских симпатий - российский мультфильм "Осторожно, двери открываются"
Кроме того, московская школа-студия «Шар» получила спецприз жюри за лучшую программу киношколы.
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