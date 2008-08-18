Победа Серебренникова в Локарно

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Юрьев день" удостоился сразу четырех наград на 61 Международном кинофестивале, завершившемся в швейцарском городе Локарно. Молодежное жюри фестиваля присудило фильму Первый приз и премию в 6 000 швейцарских франков. Международная Федерация киноклубов (FICCIFFS) удостоила картину «Юрьев день» приза "Дон Кихот". Этот приз вручается самой оригинальной и шокирующей кинокартине, идущей вразрез с основным направлением коммерческого кино. Фильм также отмечен «Специальным упоминанием» Большого Экуменического жюри.

Исполнительница главной роли актриса Ксения Раппопорт удостоена Премии независимых критиков Европы «Золотой кувшин» за лучшее исполнение женской роли.

Фильм «Юрьев день» выйдет в российский прокат 18 сентября.