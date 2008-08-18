Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Победа Серебренникова в Локарно

18 августа
Все года

Хроника кино >>
18 августа 2008
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Юрьев день" удостоился сразу четырех наград на 61 Международном кинофестивале, завершившемся в швейцарском городе Локарно. Молодежное жюри фестиваля присудило фильму Первый приз и премию в 6 000 швейцарских франков. Международная Федерация киноклубов (FICCIFFS) удостоила картину «Юрьев день» приза "Дон Кихот". Этот приз вручается самой оригинальной и шокирующей кинокартине, идущей вразрез с основным направлением коммерческого кино. Фильм также отмечен «Специальным упоминанием» Большого Экуменического жюри.
Исполнительница главной роли актриса Ксения Раппопорт удостоена Премии независимых критиков Европы «Золотой кувшин» за лучшее исполнение женской роли.
Фильм «Юрьев день» выйдет в российский прокат 18 сентября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ксения РаппопортКирилл Серебренников
фильмы
Юрьев день

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»

Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»

Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».
15 комментариев
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Глаголева
16 августа умерла актриса Вера Глаголева.
Кира Головко
16 августа ушла из жизни актриса Кира Головко.
Николай Бутрехин
14 августа скончался актер Николай Бутрехин.
Кирилл Витько
13 августа скоропостижно скончался актёр, режиссёр Кирилл Витько.
Мардан Фейзуллаев
13 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Мардан Фейзуллаев.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Юрий Демич
Лидия Доротенко
Александр Ратников
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Станислав Чуркин
Лариса Шатило
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Эдвард Нортон
Роман Полански
Роберт Редфорд
Кристиан Слэйтер
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
все родившиеся 18 августа >>

Премьеры ТВ

Счастье по договору
19 августа
Россия 1
Восхождение на Олимп
21 августа
Первый канал

ревью