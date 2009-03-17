Искремас и другие на экранах СССР

На экраны вышел фильм Александра Митты, революционно-романтическая картина "Гори, гори, моя звезда". Историю актера Искремаса, мечтающего о свободном искусстве и попавшего меж враждующих станов, разыгрывали высокие профессионалы, даже крохотную роль подвыпившей случайной подружки героя сыграла Нонна Мордюкова. Трогательный фильм о театральном режиссере Искремасе (Олег Табаков) , девочке Крысе (Елена Проклова), "иллюзионщике"-киномеханике Паше (Евгений Леонов), немом маляре-художнике Феде (Олег Ефремов) и их трагической судьбе в эпоху Гражданской войны.



Александр Митта:"Сверхзадачей в «Гори, гори, моя звезда» была попытка создания фильма, построенного как «монтаж аттракционов» Эйзенштейна. Опыт придал свежести фильму, но революции в кино не совершил."