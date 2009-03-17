Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Искремас и другие на экранах СССР

19 августа
Все года

Хроника кино >>
19 августа 1970
На экраны вышел фильм Александра Митты, революционно-романтическая картина "Гори, гори, моя звезда". Историю актера Искремаса, мечтающего о свободном искусстве и попавшего меж враждующих станов, разыгрывали высокие профессионалы, даже крохотную роль подвыпившей случайной подружки героя сыграла Нонна Мордюкова. Трогательный фильм о театральном режиссере Искремасе (Олег Табаков) , девочке Крысе (Елена Проклова), "иллюзионщике"-киномеханике Паше (Евгений Леонов), немом маляре-художнике Феде (Олег Ефремов) и их трагической судьбе в эпоху Гражданской войны.

Александр Митта:"Сверхзадачей в «Гори, гори, моя звезда» была попытка создания фильма, построенного как «монтаж аттракционов» Эйзенштейна. Опыт придал свежести фильму, но революции в кино не совершил."
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Олег ЕфремовЕвгений ЛеоновНонна МордюковаЕлена ПрокловаОлег Табаков
фильмы
Гори, гори моя звезда

обсуждение >>
№ 1
кривцов (новочеркасск)   17.03.2009 - 22:01
этот шедевр, ни когда, ни кем, ... пройдёт время... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Темная ночь, только пули свистят по степи...

Темная ночь, только пули свистят по степи...

В 1942 году на Ташкентской киностудии, ставшей средоточием кинематографистов и театральных работников, режиссер Леонид Луков снимал фильм "Два бойца". Картина рассказывала о крепкой фронтовой дружбе двух солдат, добродушном, неторопливом, основательном богатыре - "Саше с Уралмаша" и темпераментном шутнике и балагуре - одессите Аркаше Дзюбине.
4 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Глаголева
16 августа умерла актриса Вера Глаголева.
Кира Головко
16 августа ушла из жизни актриса Кира Головко.
Николай Бутрехин
14 августа скончался актер Николай Бутрехин.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Владимир Конкин
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Роман Тертишный
Бехзод Хамраев
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Мартин Донован
Валери Каприски
Эрика Кристенсен
Джералд МакРейни
Мария де Медейруш
Мэттью Перри
Джонатан Фрайкс
все родившиеся 19 августа >>

Премьеры ТВ

Счастье по договору
19 августа
Россия 1
Восхождение на Олимп
21 августа
Первый канал

ревью