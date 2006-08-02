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Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно

2 августа
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2 августа 2006
В швейцарском городе Локарно начинается 59-й Международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров. В 1987 году он получил в Локарно гран-при за фильм «Одинокий голос человека», который был снят в 1978 году и долгое время был запрещен в СССР.
В конкурсную программу кинофестиваля в Локарно включен новый фильм Андрея Эшпая "Многоточие" (ретро-мелодрама) о любви преуспевающей скульпторши и вернувшегося из Магадана бывшего политзаключенного.
В рамках внеконкурсной программы будет дмонстрироваться "Кочевник" Сергея Бодрова. Это эпическое повествование об объединении кочевых племен в единое Казахское государство начинал снимать чешский режиссер Иван Пассер, давно эмигрировавший в Голливуд. Затем постановку перепоручили Сергею Бодрову, который и закончил картину.
И, наконец, третий российский фильм в программе Локарно - "Элегия жизни". Этот полнометражный документальный фильм продолжает цикл элегий Александра Сокурова, которые он посвящает выдающимся людям века - от Шаляпина до Ельцина. В этот раз его герой - Мстислав Ростропович.

Источники: Радио "Свобода", "Комсомольская правда"
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КочевникМноготочиеОдинокий голос человека

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Закончились съемки фильма «Беглянки»

Закончились съемки фильма «Беглянки»

17 февраля 2007 года закончился съемочный период кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки фильма проходили в деревне и на аэродроме под Серпуховым, а также в московском артистическом кафе «Бар Люба».
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