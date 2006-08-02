Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно

В швейцарском городе Локарно начинается 59-й Международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров. В 1987 году он получил в Локарно гран-при за фильм «Одинокий голос человека», который был снят в 1978 году и долгое время был запрещен в СССР.

В конкурсную программу кинофестиваля в Локарно включен новый фильм Андрея Эшпая "Многоточие" (ретро-мелодрама) о любви преуспевающей скульпторши и вернувшегося из Магадана бывшего политзаключенного.

В рамках внеконкурсной программы будет дмонстрироваться "Кочевник" Сергея Бодрова. Это эпическое повествование об объединении кочевых племен в единое Казахское государство начинал снимать чешский режиссер Иван Пассер, давно эмигрировавший в Голливуд. Затем постановку перепоручили Сергею Бодрову, который и закончил картину.

И, наконец, третий российский фильм в программе Локарно - "Элегия жизни". Этот полнометражный документальный фильм продолжает цикл элегий Александра Сокурова, которые он посвящает выдающимся людям века - от Шаляпина до Ельцина. В этот раз его герой - Мстислав Ростропович.



Источники: Радио "Свобода", "Комсомольская правда"