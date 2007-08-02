В эфире Первого канала - юбилейная 100-я серия проекта "Татьянин день"

[i]Вот уже почти полгода две Татьяны борются за свое счастье. С первой по сотую серию герои сериала «Татьянин день» прошли немалый путь. На экране длился он целых 6 лет. За это время в сериале появилось двое детей, были сыграны две свадьбы, произошел один развод, случилась одна автокатастрофа, одно убийство и одни похороны.

Была богата событиями и личная жизнь актеров. Так, например, Вадим Колганов (Витя Рыбкин) отпраздновал во время съемок сериала 5–летие семейной жизни, а Анна Снаткина и Наталья Рудова с размахом отметили свой 24–й день рождения. Дарья Волга два раза успела съездить в Новую Зеландию, где живет ее семья – муж и двое детей, и сняться в рекламе.

По словам режиссера сериала Екатерины Гранитовой, за это время все актеры настолько «зазернились» ― то есть, нашли «зерно» своей роли ― что у нее создается впечатление, будто они на самом деле родственники, и буквально живут своими персонажами. Когда съемка проходит на природе, те, кто не снимаются, приезжают, чтобы просто побыть вместе.

История героев «Татьяниного дня» стала близкой и любимой для миллионов телезрителей России и Украины. С первых дней эфира на Первом канале сериал постоянно попадал в десятку лучших программ недели, а начиная с 28 мая 2007 года «Татьянин день» считался самым рейтинговым проектом. Средняя доля сериала (более 30%) превышала среднюю долю канала за весь день в среднем на 10 пунктов доли!