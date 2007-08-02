Презентация проекта «Мика и Альфред»

анонс

1 октября 2006 Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.

18 февраля 2013 «Шерлок Холмс» выходит в прокат ..в последний день уходящего года, во всех кинотеатрах страны.

6 мая 2012 Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома с рабочим названием «Дом кувырком».