Презентация проекта «Мика и Альфред»

В конференц-зале ИТАР-ТАСС 2 августа состоялась презентация нового кинопроекта «Мика и Альфред», на которой присутствовали его участники: актеры Даниил Страхов, Мария Шукшина, заслуженная артистка РСФСР и Казахстана Наталия Аринбасарова, композитор Игорь Корнелюк («Мастер и Маргарита»
, «Бандитский Петербург»
), режиссер и со-продюсер фильма Владимир Фатьянов («Последний бой майора Пугачева»
), продюсеры фильма Александр Гуняев, Сергей Пилинский, оператор-постановщик Мария Соловьева («Глянец»
, «Дура»
, «Раскаленная суббота»
) и художник-постановщик Екатерина Залетаева («Ночной дозор»
, «Богиня»
, «В движении»
).
Гуняев: Сценарий фильма «Мика и Альфред» написал Владимир Фатьянов по роману российского писателя Владимира Кунина ( «Чокнутые», «Хроника пикирующего бомбардировщика»). Кинокомпания «Лина» 8 августа приступает к съемкам. Съемки фильма будут проходить в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Казахстане, Узбекистане и в других местах, включая тропические страны. На главную роль мы пригласили голливудского актера англичанина Майкла Йорка, также для участия в съемках приглашены польский актер Богуслав Линда и немецкая популярная актриса, к сожалению, в России малоизвестная, Сальма Аут. Мы планируем закончить съемки и выйти в прокат через год.
Фатьянов: Роман Кунина «Мика и Альфред» заинтересовал меня тем, что, по словам Кунина, это наиболее близкий для него роман, потому что он автобиографичен. Несмотря на то, что содержание книги несет мистический оттенок, так как Альфред – это домовой, который становится человеком, эта история очень реалистичная. С этим романом была связана скандальная история. Дело в том, что сценарий фильма «Сволочи» – это фрагмент романа «Мика и Альфред». По просьбе писателя мы не включили в наш фильм этот сюжет. Сценарий писался под руководством Кунина.
Пилинский: Работа над сценарием началась в 2005 году, когда Фатьянов и Гуняев принесли мне сценарий фильма «Маршрут». Я тогда находился под впечатлением от прочитанной книги «Мика и Альфред» и посоветовал своим друзьям прочитать этот роман. Он им понравился. За три дня мы нашли Владимира Кунина, который нам поверил и отдал авторские права. За эти два года мы много раз переделывали сценарий. У нас собралась очень удачная команда людей, которые понимают друг друга и которые смогут сделать очень хороший фильм.
Соловьева: Меня сразу заинтересовал, предложенный Фатьяновым сценарий, так как он может быть очень интересно решен изобразительно. Здесь присутствует разная стилистика – разные годы от 40-х до 2000-ных, разные места действия.
Залетаева: Меня также привлекло интересное изобразительное решение. У нас с Машей сработанный коллектив. Для этого фильма Таир Салахов дал нам разрешение использовать свои работы в качестве живописи Мики.
Корнелюк: Когда в мае этого года ребята предложили писать мне музыку к фильму, я с удовольствием откликнулся. Уже готова главная песня, которая будет звучать дважды в картине – в начале фильма в исполнении уличного музыканта и в конце в исполнении актера и певца Евгения Дятлова. Музыка в фильме будет разная, скорее всего с симфоническим уклоном.
Аринбасарова: У меня небольшая роль в картине, но, как говорится, маленьких ролей не бывает. Я от многих актеров слышала о том, как они были в эвакуации в Казахстане, в том числе от недавно покинувшей нас Лидии Смирновой, от Зинаиды Кириенко. В сценарии очень четко выписан образ тети Кульпан, которую я играю. Это бойкая женщина-дворник. Мне бы хотелось показать образ этой доброй казахской женщины, которая обогревает мальчика, попавшего в ужасные передряги, делится с ним последним кусочком хлеба. Я надеюсь, что мне удастся выразить свою любовь и уважение к таким женщинам. Сама история меня заворожила.
Шукшина: Я играю маму Майкла Йорка, т.е. Мики в том отрезке сценария, где действие происходит в 40-х годах. Я с удовольствием приняла предложение режиссера, потому что мне очень интересен этот период. Я предвкушаю удовольствие от шляпок, сумочек, накладных ресниц и всей моды 40-х годов.
Страхов: Когда я прочитал сценарий, я понял, что от таких предложений не отказываются. Когда я рассказал знакомому режиссеру об этом проекте, он удивился: «Неужели в России теперь стали снимать такие фильмы!». Мне кажется, это показатель того, что раз российский кинематограф берется за такие вещи, значит, все у нас будет хорошо. Мне в этом фильме предстоит задача, с которой я прежде никогда не сталкивался. Я играю Мику-среднего, то есть мне нужно подхватить образ этого героя и донести его до следующего актера. С такой задачей я еще не сталкивался. Это очень интересно даже технически. Ко всему прочему я играю Альфреда. Я буду играть сам с собой, потому что Альфред – это вторая половина личности Мики. В моей голове идет любопытный разброс задач, так как одна роль – это человек, а другая – некий фантом.
На вопрос о том, почему были приглашены иностранные актеры и чем обусловлен выбор именно Майкла Йорка и Богуслава Линды, ответили режиссер и один из продюсеров.
Фатьянов: Работа по подготовке к съемкам шла долго. Помимо работы над сценарием, мы работали и над поиском актеров. Мы не сразу пришли к Майклу Йорку. У нас было много кандидатов среди наших российских актеров, но два наиболее подходящих кандидата оказались заняты как режиссеры-постановщики на съемках фильмов. Мы понимали, что в данной картине нам не удастся избежать съемок за рубежом, поэтому нам в любом случае пришлось бы использовать иностранных актеров. Когда мы начали вести разговоры по поводу проката и показа, то мы получили предложения он западных компаний, которые представляют литературное творчество Кунина, о продаже фильма за рубежом. Их интересовало, будет ли выпущена англоязычная версия.
Роман – это не только мистическая драма, это очень реалистичная история, в которой есть общечеловеческие ценности, которые важны вне зависимости от национальности. Например, борьба Добра и Зла.
Мы начали искать актера, который мог бы отвечать нашим требованием и которому нравится российский и советский кинематограф. Среди них оказался актер Майкл Йорк. У нас есть западные партнеры, которые помогли в привлечении зарубежных актеров.
Гуняев: В свое время я занимался шоу-бизнесом и привозил в Россию зарубежные музыкальные группы. Помогал мне мой партнер по бизнесу польский продюсер Марек Шпиндовский. Когда я обратился к нему за помощью по поиску актеров, он сказал: «А почему бы тебе не взять кого-нибудь из наших? Богуслава Линду, например?».
О бюджете картины продюсеры не стали распространяться, сославшись на то, что обычно его объявляют по окончании съемок. Но тем не менее выделено достаточно средств для того, чтобы работа была выполнена качественно.
На вопрос о том, что имеет для них значение: партнеры или сам проект, актеры немного стушевались, но все-таки нашли что сказать.
Аринбасарова: Для меня очень важно, какие у меня будут партнеры, и я очень рада, что в этой картине такой потрясающий актерский состав.
Страхов: Когда я читаю сценарий, безусловно, встает вопрос – кто будет рядом на площадке. Эти вопросы не отделимы друг от друга. Я никогда не играл с английским актером, поэтому для меня это очень интересно.
Шукшина: Хорошие партнеры – это большая удача, но на принятие решения об участии в съемках этот вопрос никак не влияет.
Кроме вышеперечисленных в картине участвуют Юрий Беляев
, Игорь Волков
, Александр Абдулов
, Игорь Лифанов
, Владимир Долинский
и другие актеры. А сюжет картины представляет собой историю жизни художника и по совместительству наемного убийцы Мики с мистическим уклоном. Но об этом рассказ пойдет, когда на экраны выйдет фильм «Мика и Альфред».
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