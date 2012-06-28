Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Поколение "фестиваля молодежи и студентов" на экранах СССР

20 августа
Все года

Хроника кино >>
20 августа 1962
Главный успех молодому Аксенову пренес роман "Звездный билет", который вышел в журнале "Юность" в 1961 году. Его героями стали молодые люди из поколения "фестиваля молодежи и студентов", которое в комсомольской печати получило кличку "стиляги".
Сразу же после публикации романа режиссер Александр Зархи задумал экранизировать его. Премьера фильма, получившего название «Мой младший брат», состоялась 20 августа 1962-го года в кинотеатре "Россия".
Картина сохранила свежесть и свободу аксеновской прозы и открыла зрителям молодых актеров, которым суждено было стать немеркнущими звездами советского кино: Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Олег ДальАлександр ЗбруевАндрей Миронов
фильмы
Мой младший брат

обсуждение >>
№ 1
васи (г.Пудож)   28.06.2012 - 14:35
Авторы фильма «Дайте жалобную книгу» внесли свою достойную лепту в толкование версии понятия «поколение «фестиваля молодежи и студентов» - «модернисты». Они сделали данное слово синонимом слов: «студент»,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.
Сатира на экранах СССР

Сатира на экранах СССР

На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Глаголева
16 августа умерла актриса Вера Глаголева.
Кира Головко
16 августа ушла из жизни актриса Кира Головко.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Елена Гольянова
Игорь Григорьев (IV)
Равиль Исьянов
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Борис Токарев
Максим Фомин
Константин Юдаев
Эми Адамс
Бен Барнс
Марко Бонини
Жозе Вилкер
Ремо Джироне
Джеймс Марстерс
Рэй Уайз
все родившиеся 20 августа >>

Премьеры ТВ

Восхождение на Олимп
21 августа
Первый канал
Счастливая жизнь Ксении
26 августа
Россия 1

ревью