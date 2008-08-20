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«Мираж»: События

20 августа
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20 августа 2008
В Москве прошло несколько мероприятий, посвященных выходу новой картины Тиграна Кеосаяна «Мираж».
20 августа в кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера этого замечательного «истерна». На презентации присутствовала почти вся съемочная группа во главе с режиссером, а среди почетных гостей были замечены Данко, Юлий Гусман, Даниил Белых, Екатерина Семенова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Валерий Боровинских, Сергей Шакуров, Никита Емшанов, Александр Цекало, Светлана Устинова, Карен Оганесян, Марина Могилевская, Кирилл Плетнев, Яна Поплавская и Сергей Гинзбург.
Картину на просмотре приняли на ура, несмотря на то, что в основном ее смотрели профессионалы своего дела.
Незадолго до премьеры - 16 августа - состоялось игровое мероприятие (челендж). Все желающие приняли участие в захватывающем приключении по городу Москва, стартовавшем в семь вечера на западной парковке ЦИРКа на проспекте Вернадского.
Начали игру, кстати, не без помощи Дмитрия Марьянова, сыгравшего главную роль в фильме.

Макс Милиан
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№ 1
сычёв сергей (тамань)   26.02.2012 - 02:16
я тоже снимался в фильме Мираж.Правда почти всё вырезали. Когда будет обещанное продолжение? читать далее>>
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