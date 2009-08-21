«День Аватара»

21 августа 2009 года режиссер Джеймс Кэмерон
приоткрыл завесу тайны над эпическим фильмом «Аватар»
. Компания «Двадцатый Век Фокс» и Кэмерон
представили мировую премьеру трейлера фильма, которая прошла в лучших кинотеатрах планеты в рамках всемирного «Дня Аватара»
.
Кроме того, 21 августа компания Ubisoft® показала трейлер к видеоигре по мотивам картины James Cameron’s Avatar: The Game, а компания Mattel - игрушки, изображающие персонажей фильма Аватар
, а также инопланетян расы Нави.
«Аватар»
Концепция фильма была задумана Кэмероном
давно, но на тот момент не существовало технологий, которые позволили бы реализовать его замысел. Теперь, после четырех лет съемок, «Аватар»
представляет собой продукт кинематографии нового поколения, обеспечивающий полный эффект присутствия, где эмоции персонажей и перипетии сюжета заставляют забыть о революционной технологии, изобретенной для создания фильма.
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