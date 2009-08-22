«Индус». Съемки

Марат Башаров
встретил свое 35-летие на съемочной площадке нового сериала RWS
– 12-серийной мелодрамы «Индус» Александра Касаткина
, создателя нестандартной мелодрамы «Слушая тишину»
. Сцены с участием актера снимали на территории одного из закрытых московских НИИ, где по сюжету герой Башарова
– Антон – ведет разработку нового импланта.
Марат
специально просил режиссера не перекраивать съемочный график, чтобы в день рождения увидеть съемочную группу и своего партнера по фильму Егора Бероева
, с которым они успели подружиться на шоу «Ледниковый период».
Отыграв сцену, Марат
пригласил всех членов группы во двор НИИ выпить шампанского, при этом сам отказался даже от символического стаканчика, так как строго соблюдает пост: юбилей пришелся на второй день священного для мусульман месяца Рамадан.
Получив поздравления от Александра Касаткина
, Марат
сам взял слово, чтобы поблагодарить коллег: «Мы снимаем всего неделю, но этот долгий путь начали очень неплохо, хотелось бы также бодро пройти его до конца. У меня есть примета, если встречаешь день рождения на съемочной площадке, проект обязательно будет успешным, чего я всем нам искренне желаю»
. После этого под аплодисменты группы Марат
поехал праздновать юбилей с родными.
К съемкам «Индуса»
- одного из своих самых масштабных проектов – компания «Всемирные Русские Студии» (RWS)
приступила 18 августа. География проекта обширна: Москва, индийские деревни и Мумбаи (бывший Бомбей) – столица Болливуда. А актерская группа состоит сплошь из звезд. Помимо Башарова
и Бероева
в сериале участвуют Екатерина Редникова
, Агния Кузнецова
, Юрий Назаров
, Иван Охлобыстин
, Александр Самойленко
, Ивар Калныньш
и Екатерина Васильева
.
В его руках жизни многих людей… и его собственная
Главный герой сериала – талантливый хирург Антон Пономарев (Марат Башаров
), который все свое время и силы посвящает созданию принципиально нового импланта, способного ускорить сращивание костей и помочь даже в безнадежных медицинских случаях. Но работа Антона не получает одобрения в научных кругах. По настоянию руководителя НИИ Ведерникова лаборатория, в которой трудится Пономарев, оказывается под угрозой закрытия. Отстоять ее помогает старый друг Антона, успешный бизнесмен Сергей Лазарев (Егор Бероев
), имеющий широкие связи в правительстве и за границей. Друзья детства организуют совместную компанию для доработки и дальнейшего выпуска имплантов. Профинансировать исследования готова найденная Сергеем индийская корпорация.
Но испытать изобретение приходится раньше, чем было запланировано. Внучка учителя Антона, профессора Лаптева, получает тяжелейшую травму позвоночника. Чтобы спасти Настю (Агния Кузнецова
), Пономарев на свой страх и риск вживляет ей не апробированный имплант. Операция проходит успешно, но чтобы точнее понимать происходящее в организме пациентки, Антон устанавливает аналогичный имплант себе в руку.
Полный надежд, Антон летит на переговоры в Индию. Но в самом конце полета его самолет терпит крушение. Чудом выжившего, обезображенного ученого доставляют в местную клинику. Опознав потерявшего память друга, Сергей предательски скрывает это, чтобы заполучить весь бизнес по производству имплантов. Под прикрытием влиятельной индийской подруги он начинает проводить операции по их вживлению. Многие приводят к летальному исходу, объяснить причину которого может только Антон – ведь ключ к разгадке заключен в его руке.
Путь Антона к счастью будет причудлив и долог. Ему предстоит перенести пластическую операцию, вернуть память и осознать, кто он есть на самом деле. Сделать непростой моральный выбор между оставшейся в Москве женой (Екатерина Редникова
), которая считает его погибшим, и новой любовью – к индианке Мае. А главное – остановить череду врачебных ошибок, виновником которых отчасти был он сам.
Интересные подробности о проекте
Их ждет Болливуд!
Начавшись в Москве, съемки проекта продолжатся в Индии, куда группа отправится в конце октября – начале ноября. Там ей будут помогать специалисты, работавшие на оскароносном фильме Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб»
. На втором периоде работы будет задействовано несколько десятков актеров Болливуда, в том числе в масштабных съемках традиционной индийской свадьбы, которые в течение пяти дней будут проходить в столице Болливуда – Мумбае (Бомбее).
В поисках Айшварии Рай… или как Марату Башарову подыскивают невесту
Почувствовать себя настоящей индийской невестой сможет исполнительница роли индианки Маи, поиски которой продюсеры RWS
ведут уже больше двух месяцев.
Сначала девушек на эту роль искали в России: через индийское консульство, среди индийских студенток и в тематических интернет-сообществах. Но остановиться на ком-то так и не смогли. Сложность заключалась в том, что актриса должна не только внешне подходить на роль красавицы-индианки, но и знать два языка. Это английский, на котором, по сюжету, Мая общается со своим индийским женихом, и язык Пушкина, на котором, благодаря своим русским корнями, девушка свободно объясняется с Андреем (Марат Башаров
).
Уже не надеясь найти подходящую девушку на родине, продюсеры объявили конкурс среди актрис Болливуда, при этом в поисках подходящего типажа они ориентируются на известную индийскую топ-модель и кинозвезду Айшварию Рай
. В данный момент кастинг продолжается, благо до съемок в Индии осталось еще несколько месяцев.
Гример Явлинского и Примакова сделает из Башарова другого человека
В новом сериале RWS до неузнаваемости изменится облик исполнителя главной роли Марата Башарова
, герой которого делает пластическую операцию, полностью меняющую его лицо, обезображенное в результате авиакатастрофы. По сюжету, на лице Антона индийский пластический хирург воссоздает образ своего умершего сына. Таким образом, Марат Башаров
должен внешне превратиться в настоящего индийца.
Поначалу проблему столь радикальных изменений внешности хотели решить с помощью второго актера, который бы играл Антона Пономарева в послеаварийной части истории. Однако когда уже были отобраны несколько претендентов, продюсеры RWS
сошлись на том, чтобы отразить метамарфозы во внешности героя с помощью специалиста по гриму. Художником на проекте выступает Елена Ваховская
, входящая в пятерку ведущих гримеров России. В ее портфолио – участие в предвыборных кампаниях Григория Явлинского и Евгения Примакова, работа у Михаила Горбачева над фильмом «Раиса», а также с известными телеведущими – Евгением Киселевым и Светланой Сорокиной.
Пронзительная история любви от автора бестселлеров и ведущей российской сценаристки
Сюжет сериала основан на романе популярного российского автора Олега Роя «Улыбка черного кота». Экранную версию этой захватывающей истории написала одна из самых востребованных российских сценаристок, Зоя Кудря
(«Охота на Изюбря», «Адмиралъ», «Граница. Таежный роман», «Ликвидация»).
RWS собирается покорить индийского зрителя
Компания «Всемирные Русские Студии»
рассматривает возможность выпуска полнометражной версии сериала, специально для проката в Индии. Уже можно говорить о заинтересованности со стороны Болливудских продюсеров. В данный момент кинопроект находится в стадии разработки.
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