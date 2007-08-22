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Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один"

22 августа
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22 августа 2007
Комментарий актера Джетро Скиннера:

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Съемки в картине «Плюс один» стали для меня большим шагом вперед. Поначалу понимание того, что предстояло сделать, наполняло меня радостным ожиданием и ужасом одновременно. Я должен был перевоплотиться в кукольника после трех дней репетиций. Надеюсь, у меня все получилось. Я пока не представляю, как русские зрители отнесутся к Тому: полюбят ли они его, или сочтут странным. Поскольку я пока не видел фильма, многое для меня остается загадкой. Точно можно сказать, что у Оксаны так много отснятого материала, что с его помощью она может по-разному рассказать нашу историю. Очень любопытно, какая версия сложится в итоге.
Оксана - настоящий оптимист, и в своих картинах она создает удивительно красивый женский мир. Мне кажется, между ее двумя фильмами есть крепкая связь: в них затронуты идеи, в которые Оксана страстно верит. Хотя, в «Плюс один» Оксана рассказывает историю гораздо более сложную, чем в своей первой работе. «Питер FM» – это очень камерная картина, а здесь просто какой-то московский взрыв.

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Комментарий консультанта по кукловодству Бодо Шульте Карера:

Я устал после почти трех месяцев плотной работы в Москве. Но это - счастливая усталость! В целом, я очень доволен своей работой на проекте: мне приходилось репетировать с актерами, следить за техническим состоянием кукол, ремонтировать их по ночам, а иногда даже спасать от слишком активных участников кукольного семинара! В любом случае, это был потрясающий опыт. Дело в том, что я сам делаю кукол, я учу с ними работать, пишу сценарии кукольных шоу и люблю путешествовать. Так что предложение из Москвы было как нельзя кстати – я занимался любимым делом в фантастическом городе, где живут замечательные люди. Они очень открытые, позитивные и дружелюбные.

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Комментарий актера Джетро Скиннера:

Нет, русские совсем не сумасшедшие, но я как англичанин привык к другой среде, и есть вещи, которые меня удивляют. Когда я что-то не понимаю в вашей стране, я говорю «crazy Russia». Но, в то же время, здесь я чувствую энергетику, которой нет в Англии. Россия – невероятно притягательная страна. Не представляю, как бы я жил здесь, но очень рад, что немного узнал вашу страну.

Комментарий актрисы Мадлен Джабраиловой:Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой

Мы с Джетро уже обсуждали мою поездку к нему в Англию. Правда, я все время работаю, но непременно постараюсь выбрать время. Да и я всегда буду ждать Джетро в гости в Москве!

Перед отъездом Джетро на родину съемочная группа решила сделать ему подарок, о котором он пока, правда, не знает. В скором времени Бодо Шульте Карера преподнесет ему куклу Дигги, которая по сценарию является «вторым я» главного героя. Перед съемками картины Бодо сделал две одинаковых куклы, Дигги и его дублера. По окончании проекта их придется разлучить.

Рассказывает консультант по кукловодству Бодо Шульте Карера:

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Пока два Дигги останутся в Москве, ведь они влюблены в этот город! Ну, на самом деле, они будут нужны для рекламы картины и на премьере весной следующего года. После премьеры одного Дигги мы подарим Джетро, а второй поедет домой в Германию и станет частью моей коллекции.

Большая часть съемок позади, и режиссер Оксана Бычкова уже начала заниматься монтажом отснятого материала.

Рассказывает режиссер Оксана Бычкова:

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Пока можно сказать о материале только то, что у нас вновь получается лирическое кино. В нем будет много смешного, но общая линия та же, что и в «Питер FM». В отснятом материале Москва выглядит весенним городом с нежно-розоватым небом, хотя мы этого специально не добивались, да и снимали что-то весной, что-то летом, и в разное время суток.
Может, не очень правильно об этом говорить, но мне нравится то, что у нас выходит! Не могу сказать, что съемочный период проходит гладко: он оказался раз в 20 сложнее, чем съемки первого фильма. Новое кино не такое камерное, оно гораздо масштабнее и по количеству персонажей, и по способу проведения съемок. В проекте принимали участие иностранцы, с которыми приходилось работать по-другому. В общем, я замахнулась на очень сложную задачу. В отличие от «Питер FM», здесь уже совершенно другая степень претензий к самой себе. Ведь такой фильм, как этот, у меня первый!

Комментарий актрисы Мадлен Джабраиловой:

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Мне сложно сравнивать «Плюс один» и «Питер FM», потому что фильм становится фильмом только после монтажа и наложения музыки. Но я могу сказать, что Оксана наполняет свое кино радостью, надеждой и светом, и так же относится к людям - с пониманием и любовью.

Комментарий режиссера Оксаны Бычковой:

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой «Питер FM» - это по-настоящему питерская история, а про новую картину не могу сказать, что она исключительно московская. Здесь главное - не сам город, хотя для меня очень важно пространство вокруг героев, а история двух людей.

Комментарий актрисы Мадлен Джабраиловой:

Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой Это рассказ о том, как человек меняется в процессе жизни, ведает он о том или нет. Как бы он ни пытался спрятаться в скорлупу, он непременно столкнется с жизнью, потому что она ярче, интереснее, чем ограниченное пространство. Жизнь начнет биться в эту скорлупу и в итоге откроет ее. А человек откроет что-то в себе, и наверняка что-то хорошее. Это история о том, как человек потихоньку оттаивает, вступает во взаимоотношения с жизнью, от которых раньше отказывался. Двух главных героев объединяет одиночество. Том лишь выглядит экстравертом, но на самом деле он закрытый человек. А моя героиня Маша и выглядит замкнутой, и в жизни таковой является. И кажется, что экстраверт будет выманивать из скорлупы замкнутого персонажа, а на самом деле эта «мышка» его тоже во многом изменила.

Комментарий режиссера Оксаны Бычковой:

Недавно певица и актриса Мириам Сехон, которая снималась у нас в фильме, принесла новую песню, которая называется «Спящая красавица», и этот мотив в картине тоже присутствует. В общем, главное, чтобы тебя вовремя разбудили! Конечно, это история с хэппи-эндом, ведь того, что произошло с нашей героиней, можно пожелать каждому человеку!
Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой
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Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один" фотографии
Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один" фотографии
Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один" фотографии
Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один" фотографии
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