Продолжаются съемки картины Оксаны Бычковой "Плюс один"

Съемки в картине «Плюс один» стали для меня большим шагом вперед. Поначалу понимание того, что предстояло сделать, наполняло меня радостным ожиданием и ужасом одновременно. Я должен был перевоплотиться в кукольника после трех дней репетиций. Надеюсь, у меня все получилось. Я пока не представляю, как русские зрители отнесутся к Тому: полюбят ли они его, или сочтут странным. Поскольку я пока не видел фильма, многое для меня остается загадкой. Точно можно сказать, что у Оксаны так много отснятого материала, что с его помощью она может по-разному рассказать нашу историю. Очень любопытно, какая версия сложится в итоге.Оксана - настоящий оптимист, и в своих картинах она создает удивительно красивый женский мир. Мне кажется, между ее двумя фильмами есть крепкая связь: в них затронуты идеи, в которые Оксана страстно верит. Хотя, в «Плюс один» Оксана рассказывает историю гораздо более сложную, чем в своей первой работе. «Питер FM» – это очень камерная картина, а здесь просто какой-то московский взрыв.Я устал после почти трех месяцев плотной работы в Москве. Но это - счастливая усталость! В целом, я очень доволен своей работой на проекте: мне приходилось репетировать с актерами, следить за техническим состоянием кукол, ремонтировать их по ночам, а иногда даже спасать от слишком активных участников кукольного семинара! В любом случае, это был потрясающий опыт. Дело в том, что я сам делаю кукол, я учу с ними работать, пишу сценарии кукольных шоу и люблю путешествовать. Так что предложение из Москвы было как нельзя кстати – я занимался любимым делом в фантастическом городе, где живут замечательные люди. Они очень открытые, позитивные и дружелюбные.Нет, русские совсем не сумасшедшие, но я как англичанин привык к другой среде, и есть вещи, которые меня удивляют. Когда я что-то не понимаю в вашей стране, я говорю «crazy Russia». Но, в то же время, здесь я чувствую энергетику, которой нет в Англии. Россия – невероятно притягательная страна. Не представляю, как бы я жил здесь, но очень рад, что немного узнал вашу страну.Мы с Джетро уже обсуждали мою поездку к нему в Англию. Правда, я все время работаю, но непременно постараюсь выбрать время. Да и я всегда буду ждать Джетро в гости в Москве!Пока два Дигги останутся в Москве, ведь они влюблены в этот город! Ну, на самом деле, они будут нужны для рекламы картины и на премьере весной следующего года. После премьеры одного Дигги мы подарим Джетро, а второй поедет домой в Германию и станет частью моей коллекции.Пока можно сказать о материале только то, что у нас вновь получается лирическое кино. В нем будет много смешного, но общая линия та же, что и в «Питер FM». В отснятом материале Москва выглядит весенним городом с нежно-розоватым небом, хотя мы этого специально не добивались, да и снимали что-то весной, что-то летом, и в разное время суток.Может, не очень правильно об этом говорить, но мне нравится то, что у нас выходит! Не могу сказать, что съемочный период проходит гладко: он оказался раз в 20 сложнее, чем съемки первого фильма. Новое кино не такое камерное, оно гораздо масштабнее и по количеству персонажей, и по способу проведения съемок. В проекте принимали участие иностранцы, с которыми приходилось работать по-другому. В общем, я замахнулась на очень сложную задачу. В отличие от «Питер FM», здесь уже совершенно другая степень претензий к самой себе. Ведь такой фильм, как этот, у меня первый!Мне сложно сравнивать «Плюс один» и «Питер FM», потому что фильм становится фильмом только после монтажа и наложения музыки. Но я могу сказать, что Оксана наполняет свое кино радостью, надеждой и светом, и так же относится к людям - с пониманием и любовью.«Питер FM» - это по-настоящему питерская история, а про новую картину не могу сказать, что она исключительно московская. Здесь главное - не сам город, хотя для меня очень важно пространство вокруг героев, а история двух людей.Это рассказ о том, как человек меняется в процессе жизни, ведает он о том или нет. Как бы он ни пытался спрятаться в скорлупу, он непременно столкнется с жизнью, потому что она ярче, интереснее, чем ограниченное пространство. Жизнь начнет биться в эту скорлупу и в итоге откроет ее. А человек откроет что-то в себе, и наверняка что-то хорошее. Это история о том, как человек потихоньку оттаивает, вступает во взаимоотношения с жизнью, от которых раньше отказывался. Двух главных героев объединяет одиночество. Том лишь выглядит экстравертом, но на самом деле он закрытый человек. А моя героиня Маша и выглядит замкнутой, и в жизни таковой является. И кажется, что экстраверт будет выманивать из скорлупы замкнутого персонажа, а на самом деле эта «мышка» его тоже во многом изменила.Недавно певица и актриса Мириам Сехон, которая снималась у нас в фильме, принесла новую песню, которая называется «Спящая красавица», и этот мотив в картине тоже присутствует. В общем, главное, чтобы тебя вовремя разбудили! Конечно, это история с хэппи-эндом, ведь того, что произошло с нашей героиней, можно пожелать каждому человеку!