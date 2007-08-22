«Мушкетёры» переместились в Москву

анонс

21 октября 2007 Объявлены претенденты на "Золотого орла" Весь актерский "цвет" кино России представлен в лонг-листе претендентов на Национальную премию в области кинематографии "Золотой орел" - 2007 в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая женская роль в кино".

26 ноября 2006 Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной! В московском Доме Кино 1-го декабря 1986 года состоялась премьера картины Георгия Данелии с диковинным названием "Кин-дза-дза". Цивилизация, выстроенная на экране буйной фантазией Данелия и его соавтора Резо Габриадзе, несла на себе отпечаток отчаянного духовного убожества и распада.