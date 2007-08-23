"Все могут короли" - современная романтическая сказка

анонс

9 июля 2007 Названы российские фильмы - претенденты на премию "Оскар" Российский оскаровский комитет опубликовал список фильмов, которые могут претендовать на премию "Оскар" в этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

1 декабря 1928 Нужна фильмотека! С целью очищения экрана от недоброкачественной в художественном и идеологическом отношениях продукции, 1 декабря 1928 года были изъяты из проката около 30 советских картин и 393 картины иностранного производства.