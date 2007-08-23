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"Все могут короли" - современная романтическая сказка

23 августа
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23 августа 2007
Что толкает женщину на отчаянные поступки? Недостаток тепла, усталость, желание нового или просто что-то, наконец, изменить. Когда жизнь расписана по минутам, каблуки бесконечно жмут, все мечты сводятся лишь к тому, чтобы наконец-то сбросить туфли, передохнуть, побыть наедине. А уж если родиться в королевской семье (а именно такая судьба выпала на долю нашей героини), то жизнь, вопреки распространенному мнению, становится невероятно далека от тезиса «что хочу, то и делаю». Волей неволей приходится смириться, что вокруг каждый день толчея из слуг, лексикон состоит из заученных фраз, заготовленных для высокопоставленных лиц, и все время проходит в ощущении, что за тобой пристально наблюдают. Ни у кого не вызывает удивления, когда в бешеном ритме и нагрузке проходит рабочий день, но вряд ли кто-нибудь может себе представить, что и отдых будет проходить по четкому расписанию. Когда нигде не спрятаться, не скрыться, остается только одно – бежать.
Он (Гоша Куценко) нашел Ее (Елена Полякова) на улице, одну, опьяненную свободой и сонную. Журналист, ради сенсационного материала легко пренебрегающий людьми, который только что получил пощечину от Знаменитости (Маша Малиновская) и подрался в туалете, вдруг не прошел мимо незнакомки. Наверное, когда мы загнаны повседневной жизнью и ее обстоятельствами, то тут же становимся на редкость сентиментальными.
Вряд ли когда-нибудь в его даже детской, а уж тем более позднее, во взрослой голове, будущая невеста грезилась ему в образе принцессы, окутанной облаком розового платья и ощущением безмятежного счастья. Да и трудно это – представить себе принцессу среди такого количества земных женщин не голубых кровей. Он не мечтал о принцессе, но однажды встретил Ее, настоящую, подданную Франции. Встретил, чтобы полюбить.
Может, Она и думала, что сможет полюбить того мужчину из высшего общества, носящего фамилию безупречного старинного рода, возможно даже, обладающего исключительным обаянием, манерами, способностями и возможностями, которому будет обещана родителями. Сосватана и на пышной церемонии будет помпезно выдана замуж. Или же Она больше думала о белом платье и том самом запоминающемся дне, когда каждая девушка на день становится принцессой… А настоящая принцесса, быть принцессой, конечно же, не перестает, просто она на день становится эпицентром всеобщего внимания, которое через прессу и телевидение, волнами, будто от взрыва докатывается до самых дальних стран и континентов. Она не знала, что в кругу высшего общества, избежит одиночества с журналистом из загадочной России, сумевшим открыть для Нее другую сторону жизни.
Он поначалу не воспринимает ее всерьез: только как «добычу». Журналист, опубликовавший материал о приключениях принцессы вне покоев дворца может не беспокоиться о хлебе насущном несколько месяцев. Она же не надеялась увидеть его вновь. Во Франции, в старинном замке остался папа (Жерар Депардье), который вряд ли смог бы воспринять объект ее увлечения как равного себе. Однако никто не в силах противиться сильному чувству: ни люди, ни, тем более, обстоятельства. Начавшийся с авантюры роман закончится решительными поступками.
Эта удивительная история любви раскрывается перед нами в киноленте «Все могут короли». Комедийная мелодрама заставляет сердце и разум зрителя балансировать на грани реальности и вымысла. Эта романтическая сказка создает свою, особенную действительность, но содержит тот самый «намек», те серьезные мысли и поступки, которые связывают ее с той действительностью, которая реально существует вокруг нас. Решительность, честность, право на великое чувство, грусть, привязанность и судьба – основные моменты, отыгранные в фильме, происходившие с нами и обреченные существовать вечно.
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Гоша КуценкоМаша МалиновскаяЕлена Полякова
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Всё могут короли

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"Все могут короли" - современная романтическая сказка фотографии
"Все могут короли" - современная романтическая сказка фотографии
"Все могут короли" - современная романтическая сказка фотографии
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