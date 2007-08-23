Программа Международного кинофестиваля в Монреале

С 23 августа по 3 сентября в Монреале прошел международный кинофестиваль. Среди 230 картин его программы — и 8 из России. В основном конкурсе, в который вошли 20 фильмов, принимал участие один российский — военная драма "Отец
" Ивана Соловьева по повести Андрея Платонова "Возвращение". Главный герой в исполнении Алексея Гуськова
, расставшись с боевой подругой, возвращается после войны к своей жене — ее роль сыграла Полина Кутепова
. Теперь для всех героев важно понять — смогут ли они жить как прежде. Что касается остальных семи лент российского или совместного с Россией производства, то они разбросаны по разным программам фестиваля. В конкурсе дебютных фильмов значился фильм Аслана Галазова "Ласточки прилетели
". Драма о двух днях двойной жизни преподавателя литературы и, одновременно, наркомана и обитателя городского дна, уже стала в этом году обладательницей главного приза фестиваля кинодебютов "Дух огня-2007".
Также в конкурсе дебютов в Монреале принимала участие картина Хуата Ахметова "Человек-ветер
". Этот фильм русского производства снимали в Казахстане по рассказу Габриеля Гарсии Маркеса "Очень старый человек с огромными крыльями".
Во внеконкурсной программе был показан фильм "Ветка сирени
" Павла Лунгина. В музыкальной драме о жизни композитора и пианиста Сергея Рахманинова рассказывается легенда о том, как после каждого концерта незнакомка дарила Рахманинову ветку белой сирени. Фильм уже демонстрировался в рамках гала-программы ММКФ-2007.
В секции "World Cinema Focus", которой монреальский кинофестиваль поддерживает свой мировой статус, можно было увидеть еще четыре картины: историю любви немецкого эсесовца и простой белорусской девушки "Franz + Polina
" Михаила Сегала, мелодраму "Полное дыхание
" Валерия Пендраковского, совместный российской-айзербайджанский проект "Прощай, южный город", поставленный выпускником ВГИКа Олегом Сафаралиевым по сценарию Рустама Ибрагимбекова и участвовавший во внеконкурсной каннской программе короткометражек в этом году.
Наконец, в Монреале можно было увидеть 15-минутное русско-канадское "Письмо", снятое дебютантом Матвеем Живовым, проживающем в Канаде. Фильм рассказывает о возвращении домой отца и мужа, потерявшего на второй мировой обе ноги, и открывается письмом, сообщающем об этом.
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