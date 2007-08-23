Программа Международного кинофестиваля в Монреале

анонс

12 октября 1970 Фильм о фильме, которого не было "На сцену столичного кинотеатра выходит съемочная группа фильма. Зрительный зал встает и в едином порыве аплодирует юной дебютантке, новой картине. Но ведь так можно приветствовать, скажем", "Чапаева".

18 июня 2007 Пластилиновой вороне - 25 лет! Мультфильм "Пластилиновая ворона" для режиссeра Александра Татарского и композитора Григория Гладкова - счастливый случай и творческая эмблема. Эдуард Успенский за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что весь сценарий ему словно продиктовали.

16 сентября 2007 Закрытие вгиковского фестиваля 14 октября 2006 года состоялось закрытие XXVI международного фестиваля ВГИК. Этот праздник держал внимание всех ценителей кино и театра на протяжении всей прошедшей недели. В рамках фестиваля прошли три конкурса: внутренний (участвовали 37 картин ВГИКовцев), международный (были представлены 52 работы 22 киношкол мира), и театральный (показали десять спектаклей театральных вузов России, Болгарии и Польши).