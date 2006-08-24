"Когда мы будем делить наши деньги?"

В прокат выходят два новых фильма - "Ненасытные" ( 24 августа) и "Русские деньги" (25 августа). Эти ленты совершенно разные, но есть то, что их объединяет - деньги. Да-да, и Руслан Бальтцер, и Игорь Масленников обратились к теме старой, как мир - "Money, money, money, Must be funny..."

В комедии "Ненасытные" трое подростков - Арчи (Марк Богатырев), Буба (Эдуард Ланге) и Тема (Никита Ефремов) решают замутить реальную рэп команду. Но... нет денег! И друзья, не мудрствуя лукаво, решают добыть money по законам улиц. Ведь, как говорил незабвенный Остап Бендер, "раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много". Правда, Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей чтил уголовный кодекс, а вот трое друзей пошли совсем не тем путем - бои без правил, фальшивые доллары, марихуана…

Киноадаптация русской классики - пьесы Островского "Волки и овцы" - не так зрелищна и динамична, как молодежная лента Руслана Бальтцера. Взявшись за хрестоматийную классику, Игорь Масленников старался придерживаться настроения Островского и текста литературного оригинала, ведь лучше самого Островского сказать невозможно. В картине "Русские деньги" герои ходят в костюмах ХIХ века, говорят на языке того времени и чувства свои выражают сообразно правилам и приличиям все того же ХIХ века. И тем не менее, фильм будет интересен современному зрителю. Посудите сами: богатая помещица Меропия Давыдовна Мурзавецкая (блистательная работа Аллы Демидовой) плетет кружева интриги, чтобы присоединить соседскую усадьбу к своему хозяйству. Вожделенная усадьба и гектары отличного леса - собственность вдовы Купавиной (Зоя Буряк), "знойной женщины, мечты поэта". Пухленькая, хорошенькая вдовушка Евлампия Купавина наивна, как овечка, и проста, как валенок. Вот на ней-то и хочет женить Меропия Давыдовна своего непутевого племянника Аполлошу (Оскар Кучера), решив сразу две проблемы - и своё материальное положение поправить, и пристроить "в хорошие руки" изрядно поднадоевшего родственничка. Но хитрые интриги вмиг будут порушены столичным воротилой Василием Иванычем Беркутовым (Алексей Гуськов). Этот господин за два дня возьмет всё, включая хорошенькую вдовушку.

Не будет в фильме ни боев без правил, ни марихуаны, ни фальшивых долларов... Но будет предельно понятно - кто в этом мире "овцы", а кто - "волки".