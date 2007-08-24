"Июнь" - один в поле воин

На «Беларусьфильме» закончились съемки 4-серийного телевизионного фильма «Июнь». Фильм создавался совместно с ЗАО «Централ Партнершип».
Сценарий к фильму написан коллективом авторов: Сергей Ашкенази
и Глеб Шпригов, при участии Станислава Говорухина
и Александра Франскевича-Лайе
.
…Июнь 1941 года, Западная Белоруссия. На погранзаставе «Дамба», куда возвращается из «краткосрочного увольнения» младший лейтенант Иван Буров
, ситуация с каждым днем становится все более угрожающей: советские отряды окружены, с одной стороны, немецкими войсками, с другой – поляками, агрессивно настроенными против Советской власти.
Однако младшего лейтенанта ожидают не только трудности суровых условий военного времени. Дед любимой девушки Бурова
– польки Ханны – ненавидит всех русских, в особенности – советских солдат, считая их всех повинными в смерти своей дочери. Иван и Ханна вынуждены встречаться тайком, но эти редкие свидания только закаляют их любовь...
Лента щедро насыщена эффектными батальными эпизодами, иллюстрирующими суровое военное время, но в ней также присутствуют пронзительные и необыкновенно трогательные сцены между Буровым и его возлюбленной, что делает зрелище многоплановым.
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