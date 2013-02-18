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С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов.

27 августа
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27 августа 1919
В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.
С этого времени вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешла в ведение Народного комиссариата просвещения. В ознаменование этого события Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 был установлен День кино. Он праздновался ежегодно 27 августа. С 1986 года - с начала государственной, общественной и кинематографической перестройки празднуется как День российского кино.
День радостный - всё-таки, это День рождения кино! Но пусть он так и останется в истории России единственным...
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Николай II о кино

Николай II о кино

«Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством»
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