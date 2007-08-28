Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом"

28 августа
Все года

Хроника кино >>
28 августа 2007
Известный актер и режиссер Владимир Меньшов впервые сыграл в неизвестном ему доселе жанре ситкома! Дебют актера состоялся в сериале «Шаг за шагом», премьера которого состоится в новом сезоне телеканала СТС.
28 августа на съемочной площадке снимали серию приезда отца (Владимир Меньшов) Виктора (Алексей Маклаков) в гости к новоиспеченной семье – посмотреть, что да как, красивая ли супруга, ради которой отпрыск пошел на такие жертвы, да и, в конце концов, увидеть сына и как в добрые времена подискутировать с ним за чашкой чаю. Для этого он прихватил с собой пиво, воблу и молодую любовницу Люсю. Но последнюю папа не торопился представлять сыну, поэтому Люсе пришлось битый час простоять за дверью, чтобы, наконец, милый собрался с духом и представил ее сыну.
Съемочный день запомнился не только тем, что в нем участвовал Владимир Меньшов, но и количеством дублей. Никто не предполагал, что Владимир Валентинович сам будет просить переснимать некоторые сцены!
– Стоп, снято! Все было замечательно, молодцы, переходим к следующей сцене! – сообщал режиссер ситкома Эдуард Радзюкевич.
– Нет, нет, давайте еще раз переснимем, у меня ощущение, что я немного сейчас не попал в образ героя, – сомневался Меньшов и не поддавался на уговоры, что все было замечательно.
Это еще раз подтверждает, что к любой работе Владимир Меньшов подходит очень профессионально и не закончит сцену, если есть уверенность, что может сделать лучше.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Алексей МаклаковВладимир МеньшовЭдуард Радзюкевич
фильмы
Шаг за шагом

фотографии >>
Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом" фотографии
Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом" фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Ты - не один. Ты - плюс один!

Ты - не один. Ты - плюс один!

«Плюс один» - это уравнение, слагаемые которого каждый зритель должен выбрать сам, потому что этот фильм – про каждого из нас. Нужно найти главное слагаемое, то самое, которое и есть - "Плюс один", и научиться жить счастливо...
2 комментария
Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

День рождения >>

Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Александр Тараньжин
Джек Блэк
Клаудио Брук
Шарль Буайе
Бен Газзара
Рауль Кортез
Адам Райнер
Дэниэл Стерн
все родившиеся 28 августа >>

Премьеры ТВ

Безопасность
28 августа
Первый канал
Женский доктор-3
28 августа
Домашний
Кухня. Последняя битва
28 августа
СТС
Гуляй, Вася!
29 августа
СТС
Везучий случай!
31 августа
СТС
Суперплохие
1 сентября
ТНТ
Диггеры
2 сентября
ТНТ
Последняя электричка
2 сентября
Первый канал
Провинциальная Мадонна
2 сентября
Россия 1
Заклятые подруги
3 сентября
Россия 1

ревью