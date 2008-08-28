Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя»

анонс

16 сентября 2007

Беглянки - Екатерина Гусева и Ирина Рахманова

3 октября в Москве начались съемки кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки проходили в Москве и деревне под Серпуховым до середины декабря 2006 года.