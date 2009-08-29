Благотворительное движение «День Рождения Чебурашки» при поддержке префектуры ЦАО города Москвы, управы "Якиманка", благотворительного фонда "Детский дом", Благотворительного центра "Роналда Макдоналда", Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова, Эдуарда Успенского провели 29 августа 2009 года Ежегодную благотворительную акция «День Рождения Чебурашки».

Место проведения:

ЦПКиО им. М. Горького. г.Москва

ЦПКиО им. М. Горького. г.Пермь

ЦП г. Ивдель Свердловской области

Участники:

1200 детей, воспитанники детских домов, домов инвалидов и социальных приютов г. Москвы, Подмосковья, Тверской, Калужской, Ярославской и Тульской областей, Пермского края.

Тема праздника:

«Чебурашка в Простоквашино»

Праздник носит формат интерактивной игры, где все дети вовлечены в процесс путешествия с Чебурашкой по деревне Простаквашино. В 2009 году, в рамках «Дня Рождения Чебурашки», проведен конкурс детского творчества «ЧЕ - ЗВЕЗДА».

Цель акции:

Акция «День рождения Чебурашки» проводится с целью подарить детям праздник и привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам детей-сирот. С каждым годом, после проведения этой акции, людей вдохновленных желанием дарить радость детям-сиротам, становится все больше.

В проекте принимали участие

Спонсоры проекта:

ЗАО "Вимм Билль Данн-Напитки", ИКЕА, ООО "Конвент-М", Издательский дом "Веселые картинки", Издательство "Открытые системы", ЗАО ИХК "Татгазинвест", ООО "Руссобит-М", ЗАО "Глобал маркетинг", ОАО "Хлебпром", ООО "Дана и К", ЗАО "КО "Любимый край", ООО "Бремор", Детский канал JETIX , Первый альтернативный музыкальный канал "A-ONE", ООО "Содексо ЕвроАзия", ООО "Алларт-сервис", Межрегиональная общественная организация вело-кастом-клуб "Растабайк", ООО "Нестле Россия", ООО "Пробюро", МФ "ПОИСК", ООО "ДАНА", Компания "Celebration", Киновидеообъединение "Крупный план", ООО "Презент шоу", Арт-студия "Шаровая молния", Итар-ТАСС, Журнал "Максималист", газета "Аргументы и Факты", газета "МЕТРО", радиостанция "Юность", детский портал "Мосдети", проект В. Самойлова "Герой нашего времени", Столица, ТВЦ.

Друзья проекта:

Эдуард Успенский, Группа "НА-НА", Клоун ПЛЮХ, Катя Лель, Анастасия Заворотнюк, Евгений Осин, СМЭШ, Группа "УмаТурман", Григорий Гладков, Цирк имени дедушки Дурова, Эд Шульжевский, Танцевальная студия "СКАРТ", PRO100Мария, Клоун Шари Вари, Перламутровый принц, Группа "Божья коровка", "Группа захвата", шоу-группа "Мульти-Пульти", группа "МаракатУ".

Молодежные коллективы:

Cтудия танцев "Style Law", "Белая ворона", "Гвозди", "Вишневый сад", "Simples", "AZE", "RED GUNS", "Геныч".