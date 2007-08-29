«Меридианы Тихого» - во Владивостоке

В среду 29-го августа в Новом зале пресс-центра «РИА Новости» состоялась пресс-конференция, посвященная 5-му Международному Кинофестивалю Стран Азиатско-Тихоокеанского Региона «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 15-го по 21-ое сентября.

В пресс-конференции приняли участие:

Сергей Дарькин - губернатор Приморского края, председатель оргкомитета и почетный президент Фестиваля;

Сергей Степанченко - народный артист Российской Федерации, президент Международного кинофестиваля Pacific Meridian;

Кирилл Серебренников - режиссер ТВ, театра и кино, дважды лауреат Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Режиссура». Фильм Кирилла Серебренникова 2006 года «Изображая жертву» получил главный приз кинофестиваля «Кинотавр» и Главный приз международного кинофестиваля в Риме «Золотой Марк Аврелий»;

Юрий Гончаров - сценарист, отборщик фестиваля.

Организатором Фестиваля выступает Администрация Приморского края при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии.

«Мы хотим вывести наш кинофорум «Меридианы Тихого» на уровень фестиваля класса «А». Это не очень простая задача, и в первую очередь необходимо время, потому что пять лет это мало, десять, наверное, хорошо. Но самое главное, что мы, видимо, угадали с площадкой», — отметил Сергей Дарькин.

Как признался режиссер Кирилл Серебренников при том, что обычно к участию в кинофорумах он относится скептически, это приглашение принял сразу и с радостью. «Когда мне позвонили из Владивостока, я посмотрел каталог фестиваля прошлых лет и увидел количество, качество и уровень фильмов, которые в нем участвуют, то моментально согласился», — сказал Серебренников.

«У российского герба, то есть у орла — две головы. То, что происходит в западной голове, мы более менее знаем, а что происходит в другой — на той стороне огромной страны, для нас тайна за семью печатями, — сказал режиссер. — Кино, которое производится сегодня в этом регионе, гораздо интересней, чем все европейское».

Пятый юбилейный фестиваль представит 16 программ, в которых будут показаны 166 фильмов из 36 стран мира, рассказал Сергей Дарькин. Как сообщил отборщик фестиваля Юрий Гончаров, в конкурсе примут участие 22 фильма из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона из них 11 полнометражных и 11 короткометражных. Россию в «полном метре» представит уже завоевавшая ряд призов на различных фестивалях картина Алексея Попогребского «Простые вещи» и «Ужас, который всегда с тобой» Аркадия Яхниса, а также короткометражный фильм «Люди из камня».

Гости и участники кинофорума увидят 97 картин, которые в России будут показаны впервые. В рамках фестиваля состоится мировая премьера фильма австралийского режиссера Пола Кокса «Спасение». Для жителей столицы Приморского края этот фильм будет особенно близок, поскольку съемки некоторых эпизодов «Спасения» проходили во Владивостоке в 2006 году. Во Владивостоке ленту представят режиссер Пол Кокс и исполнитель одной из главных ролей — Брюс Майлс.

Гостями приморцев в этот раз стали Отар Иоселиани, Олимпия Дукакис , Андрей Звягинцев, Светлана Проскурина, Наталья Седых, Пен-Эк Ратанаронг. В программе «Кинотуры» примут участие Лариса Голубкина, Ирина Печерникова, Семен Морозов, Лариса Лужина, Людмила Артемьева и другие.

Фильм открытия Фестиваля – «Монгол», представит режиссер фильма Сергей Бодров.

Председатель жюри фестиваля - Брюно Дюмон (Франция), режиссёр, сценарист. В 2000 г. кинокритики влиятельных американских газет «Нью-Йорк таймс», «Ньюсдэй» и «Виллэдж войс» включили его фильм «Человечность» в список 10 лучших фильмов года. Фильм «Фландрия» 2006 года получил Большой приз жюри на МКФ в Канне.

Также в жюри входят:

• Режиссер Огури Кохэй / Ogury Kohei, Япония

• Режиссер Кирилл Серебренников, Россия

• Режиссер, продюсер Хьюн Сеунг Ли / Hyun-seung Lee, Ю. Корея

• Актер, режиссер Брюс Майлс / Bruce Myles, Австралия