За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!

анонс

13 февраля 2012 Говорухин получит приз «За верность профессии» на фестивале «Кино-Ялта» Станислав Говорухин впервые покажет «Пассажирку» и получит приз «За верность профессии» на фестивале «Кино-Ялта-2008».

27 сентября 2006 Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате Kodak КиноМир, открывшийся 17 октября 1996 года в Москве на Пушкинской площади, стал первым кинотеатром, созданным по американскому образцу. Новый кинотеатр открывают голливудским блокбастером — "Скалой" с Шоном Коннери.

9 июля 2007 "Звезды на льду" - на старт! 1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду". Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами.