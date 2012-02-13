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Есть такая профессия, Иван, защищать свою Родину..

3 августа
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3 августа 1970
Съемки фильма "Офицеры" начались 3-го августа 1970 года - снимали эпизод, где Иван Варрава (Василий Лановой)выходит в сквер перед Генеральным штабом, срывает цветы с клумбы и преподносит букет Любе. В течение нескольких дней съемки продолжались, а затем возник творческий конфликт между режиссером Владимиром Роговым и актрисой Еленой Добронравовой, игравшей роль Любы. Увы, режиссер и актриса не смогли найти компромисс в трактовке роли, и вместо Добронравовой в фильме сыграла Алина Покровская.
В эти же дни сняли сцены ранения Алексея Трофимова (Георгий Юматов)в Испании: Трофимов спасает раненного испанца и сам попадает под пули. Съемки эпизода проходили в Москве, в одном из переулков возле улицы Никольской.
С 26-го по 30-е августа рядом с деревней Волково (Рузский район) снимался эпизод "китайская переправа". В этом эпизоде было задействовано около двухсот человек массовки - сотрудники китайского торгпредства в Москве. Условия работы были суровые, вода в озере была ледяной, но сотрудники торгпредства дисциплинированно лезли в воду при команде "Мотор".
В первых числах сентября начались павильонные съемки.

По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино о войне".
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