«Немного не в себе». Съемки

Компания «Всемирные Русские Студии»
и Группа компаний «ВайТ Медиа»
(WeiT Media) приступили к съемкам двенадцатисерийного сериала «Немного не в себе»
.
В фильме снимаются: Евгения Добровольская
, Алексей Макаров
, Светлана Иванова
, Ольга Тумайкина
, Татьяна Орлова
, Тимофей Каратаев
, Екатерина Васильева
, Екатерина Дубакина
, Дмитрий Шаракоис
, Роман Хардиков
и другие. Режиссер фильма – Флюза Фархшатова
. Сценарий написан Анастасией Касумовой
и Екатериной Половневой
.
Сериал «Немного не в себе»
снят в очень востребованном, но редком для нынешнего времени жанре - жанре лирической комедии, в лучших традициях тонкого ситуативного, «английского», юмора, где многое зависит от правильно выбранной и переданной интонации.
Главный герой сериала, летчик Михаил Нересов, любит одновременно двух женщин - жену Людмилу и свою коллегу, юную красавицу-стюардессу Ирину. Однажды Ирина, которую перестает устраивать исключительно роль любовницы, загадывает желание: во что бы то ни стало всегда быть вместе с Михаилом. И вот, вследствие произошедшей автомобильной аварии, мечта Ирины сбывается, но совершенно неожиданным образом – Ирина и жена Михаила Людмила меняются телами. Теперь женщины волей-неволей вынуждены примерить на себя роль друг друга. Но способна ли принести радость жизнь, когда ты находишься «немного не в себе»
?
По сюжету достаточно большое количество сцен происходит в аэропорте и на «рабочем месте» главного героя Михаила, поэтому первый же съемочный день начался в настоящем самолете, на подмосковном аэродроме «Внуково». А роль аэропорта сыграл главный корпус другого столичного воздушного порта - «Шереметьево».
Съемки продолжались до конца ноября 2010 года.
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