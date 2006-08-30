Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эйфория российского кино в Венеции

30 августа
Все года

Хроника кино >>
30 августа 2006
63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.
В рамках кинофестиваля была показана программа из классических российских фильмов "Тайная история русского кино" - "Кубанские казаки", "Свинарка и пастух", "Весна", "Романс о влюбленных"... Представлять программу будут Никита Михалков и Андрей Кончаловский.
Российский фильм есть в главном конкурсе - это "Эйфория" (показ 6 сентября)Ивана Вырыпаева, а в конкурсе дебютов - "Свободное плавание" Алексея Хлебникова. Фильм Павла Лунгина "Остров" закрывал Венецианский фестиваль, что очень почетно для страны.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Иван ВырыпаевНикита Михалков
фильмы
ВеснаКубанские казакиОстровРоманс о влюбленныхСвинарка и пастухСвободное плаваниеЭйфория

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

День рождения >>

Григорий Абрикосов
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Анастасия Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Ирина Шеянова
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Камерон Финли
Рышарда Ханин
Элден Хенсон
все родившиеся 30 августа >>

Премьеры ТВ

Безопасность
28 августа
Первый канал
Женский доктор-3
28 августа
Домашний
Гуляй, Вася!
29 августа
СТС
Тайны и ложь
29 августа
ICTV
Везучий случай!
31 августа
СТС
Суперплохие
1 сентября
ТНТ
Диггеры
2 сентября
ТНТ
Последняя электричка
2 сентября
Первый канал
Провинциальная Мадонна
2 сентября
Россия 1
Заклятые подруги
3 сентября
Россия 1
Комиссарша
4 сентября
Первый канал
Морские дьяволы. Северные рубежи
4 сентября
НТВ
Налёт
4 сентября
Первый канал
Чёрная кровь
4 сентября
Россия 1

ревью