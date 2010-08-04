Горан Брегович и русская песня

анонс

27 сентября 2006

Я шагаю по Москве, как шагают по доске...

В первых числах октября 1963 года съемочной площадкой фильма "Я шагаю по Москве" стал один из дворов на Мосфильмовской улице, где снимали танцы. Помните, молодежь танцует под патефон, а Колька с балкона пытается докричаться до соседнего дома, где живет невеста Сашки, и никак не может.