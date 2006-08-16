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Подготовка квалифицированных кадров в области кино

5 августа
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5 августа 1930
Первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии, была открыта в 1919 году. В 20-х годах школа неоднократно реорганизовывалась, постепенно обогащаясь новыми факультетами. Школа, мастерские, техникум, институт… и с 1923 года опять техникум.
5 августа 1930 года Государственный техникум кинематографии был реорганизован в Государственный институт кинематографии с факультетами режиссерским, актерским, операторским и сценарным. В 1931 году открылась кафедра кинопублицистики, при ней был создан "Кабинет экспериментального киноведения" и, по инициативе Сергея Комарова, первая в мире фильмотека (500 отечественных и зарубежных фильмов), составившая впоследствии основу зарубежной коллекции Госфильмофонда.
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