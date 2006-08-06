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Хиппи в Москве

6 августа
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6 августа 2006
Гарик Сукачев, культовая фигура российской рок-культуры, 6 августа 2006 года начал съемки кинокартины "Дом Солнца", по мотивам повести Ивана Охлобыстина "Дом восходящего солнца" (сценарий - Наталья Павловская).
События фильма происходят в 70-ые годы в СССР:
Саша, девушка из благополучной семьи советских дипломатов, собирается отпраздновать успешное поступление в ВУЗ, но встреча с молодым человеком по прозвищу Солнце меняет всю ее жизнь. Саша ссорится с перспективным женихом, обманывает родителей и отказывается от долгожданной поездки заграницу ради того, чтобы быть рядом с лидером "системы" по имени Солнце.
Для работы над фильмом режиссер собрал весьма интересную и креативную компанию:
* Оператор-постановщик Сергей Козлов ("Белое золото", Параграф 78")
* Художник- постановщик Максим Фесон ("Сволочи", Параграф 78")
* Художник по костюмам Андрей Шаров, известный модельер, живописец и театральный художник; автор многочисленных коллекций одежды и перфомансов;
* Постановщик трюков Владимир Орлов ( "Параграф 78", "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины")
* Композитор – Алексей Белов (лидер и автор большинства композиций легендарной группы "Парк Горького").

В главных ролях - Станислав Рядинский (Солнце) и Светлана Иванова (Саша).
Информация и фотографии - Компания "Топ-лайн"
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Дом Солнца

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Хиппи в Москве фотографии
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№ 2
Ляксеич,онже Вовчик (Санкт-Петербург)   17.02.2011 - 13:51
Хороший фильм,добрый,легкий,свободный будоражущий ностальгические воспоминания. Замечательная игра актеров.Конец фильма конечто грустноват. А в целом КЛАСС!Огромное уважение(респект)Гарику.Отличный... читать далее>>
№ 1
Guty (Томск)   11.01.2011 - 07:56
Очень интересный и красивый фильм! Отказ от насилия - кажется сегодня это актуально. Спасибо создателям этого фильма. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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