"Баллада о солдате". Начало подготовительного периода

7 августа 1958 года руководством Третьего творческого объединения "Мосфильма" был принят режиссерский сценарий кинофильма "Баллада о солдате". Начался подготовительный период работы.

На роль Алеши Скворцова режиссер Григорий Чухрай пригласил Олега Стриженова, а на роль Шуры - Лилию Алешникову.

Ранней осенью 1958 года на съемках натуры (недалеко от г.Владимира)произошел несчастный случай - Григорий Чухрай повредил ногу и сломал ключицу. Режиссера отвезли в госпиталь, где во время вынужденного перерыва Григорий Чухрай решил искать на роли главных героев других актеров. В результате в начале 1959 года съемки первых эпизодов фильма начались с уже участием Владимира Ивашова и Жанны Прохоренко.