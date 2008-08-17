"Баллада о солдате". Начало подготовительного периода

7 августа 1958 года руководством Третьего творческого объединения "Мосфильма" был принят режиссерский сценарий кинофильма "Баллада о солдате". Начался подготовительный период работы.
На роль Алеши Скворцова режиссер Григорий Чухрай пригласил Олега Стриженова, а на роль Шуры - Лилию Алешникову.
Ранней осенью 1958 года на съемках натуры (недалеко от г.Владимира)произошел несчастный случай - Григорий Чухрай повредил ногу и сломал ключицу. Режиссера отвезли в госпиталь, где во время вынужденного перерыва Григорий Чухрай решил искать на роли главных героев других актеров. В результате в начале 1959 года съемки первых эпизодов фильма начались с уже участием Владимира Ивашова и Жанны Прохоренко.
63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.
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