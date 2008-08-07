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Фильм-счастье покажут в Выборге

7 августа
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7 августа 2008
Один из самых ожидаемых отечественных фильмов, романтическая комедия «Плюс один» режиссёра Оксаны Бычковой, будет показан на кинофестивале в Выборге.
Это уже третий фестивальный показ картины нынешним летом. Сначала «Плюс один» посмотрели участники и гости «Кинотавра». В Сочи эту картину, в которой рассказывается о трогательной любви московской переводчицы и английского кукольника, принимали очень тепло. Английский актёр Джетро Скиннер, сыгравший кукольника Тома, стал буквально любимцем фестиваля. Приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль, присуждённый Джетро Скиннеру, ни для кого не стал неожиданностью.
Сразу после Сочи «Плюс один» был приглашён на Шанхайский международный фестиваль, и вот теперь – Выборг. Как известно, Выборгский фестиваль «Окно в Европу», который пройдёт с 8 по 15 августа, включает в свои программы только отечественное кино, поэтому он всегда пользуется большой популярностью у зрителей, которые оценивают фильмы по десятибальной шкале. Кинокритики предсказывают высокие оценки фильму «Плюс один», потому что в нём есть все, по чему так соскучился наш зритель. Есть красивая и трогательная история любви, современные симпатичные герои, и есть позитивное восприятие жизни, свойственное молодым авторам картины. Недаром рекламный слоган фильма звучит как «Фильм-счастье».
На фестивале «Окно в Европу» фильм представят режиссер Оксана Бычкова и актёр Джетро Скиннер. Сразу после фестивального показа они отправятся в Санкт-Петербург. Здесь состоится первая прокатная премьера «Плюс один». Такой старт можно считать счастливым, ведь первый фильм Оксаны Бычковой, принесший ей славу и успех, назывался – «Питер FM»!
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Оксана БычковаДжетро Мартин Скиннер
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