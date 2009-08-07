Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе»

7 августа
Все года

Хроника кино >>
7 августа 2009
20 июля Отборочная комиссия конкурса «Телевизионные игровые фильмы» в Минске огласила номинантов X-го международного телекинофорума «Вместе». Фильмы и сериалы кинокомпании Star Media заявлены в 4-х номинациях в конкурсе «телевизионные игровые фильмы, сериалы»:

* Сериал «Начать сначала. Марта», продюсер Лариса Журавская – номинация телевизионный игровой фильм, сериал.
* Сериал «Начать сначала. Марта», актриса Мария Порошина – номинация «Актриса»
* Телевизионный фильм «Папа напрокат», актер Сергей Гармаш – номинация «Актер»
* Телевизионный фильм «Папа напрокат», режиссер Артем Литвиненко – номинация «Дебют»
* Также в номинации «Актриса» представлена Анна Кузина за сериал «Осенние цветы» (совместное производство Fresh Production UA и Star Media).

Говорит Председатель совета директоров группы компании Star Мedia и продюсер проектов Влад Ряшин (о фильме «Папа напрокат»):
«Мы уже не первый год удостаиваемся чести быть в числе номинантов телекинофорума «Вместе». В прошлом году фильм «Караси» получил 3 награды. Я очень надеюсь, что и в этом году жюри отметит наши фильмы. Хочу поблагодарить режиссера комедии «Папа напрокат» Артема Литвиненко за действительно яркий дебют, а всех актеров - Сергея Гармаша, Алену Бабенко и юного актера Мирослава Белоногого – за впечатляющую игру. Не так давно Мирослав приезжал на фестиваль в «Артек» представить эту картину в рамках акции «Родительский день от Star Media». Фильм получил много позитивных отзывов маленьких зрителей. Особенно меня поразило, как много они знают и понимают, и больше того – многому могут научить нас, взрослых. Фильм «Папа напрокат» как раз о судьбе такого «маленького волшебника», который помог изменить жизнь двух взрослых людей».
Продюсер сериала «Начать сначала. Марта» Лариса Журавская (о сериале «Начать сначала. Марта»):
«Мы рады, что попали в число номинантов предстоящего телекинофорума. Ведь сериал «Начать сначала. Марта» - это в большой степени социальный проект. На примере жизни главной героини (которую играет Мария Порошина) мы видим, что ни один поступок не проходит бесследно и рано или поздно приходит искупление. В фильме хорошо отображен срез нашего общества – жизнь троих детей и их родителей – полярно разные судьбы. Это фильм с жизненной историей, из которой, я уверена, каждый зритель сделает определенные выводы. Надеюсь, что сериал «Начать сначала. Марта» войдет в число победителей X телекинофорума «Вместе»».

Победители X юбилейного телекинофорума будут объявлены в Ялте, во время проведения телекинофорума 11 – 17 сентября.

В состав жюри конкурса "Телевизионные игровые фильмы" войдут: режиссер, сценарист, Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Александр Прошкин (председатель жюри), режиссер, Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан, режиссер, Заслуженный деятель искусств России и Таджикистана Валерий Ахадов, актер, режиссер, Народный артист СССР Лев Дуров, режиссер, актер, сценарист, Заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков.

В культурной программе фестиваля, которая на этот раз будет развёрнута не только в Ялте, но и в Севастополе и Симферополе, примут участие Николай Басков, Нани Брегвадзе, Сергей Захаров, Александр Подболотов, Инна Разумихина, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, ансамбль русской песни "Воронежские девчата", известные певцы из Болгарии, Белоруссии и других стран. Впервые откроется музыкальный салон фестиваля, в котором выступят известные телеведущие и артисты Николай Дроздов, Сергей Маховиков, Александр Михайлов, Валерия Арланова (Беларусь), Борис Клюев, Аристарх Ливанов и другие. Состоятся встречи с крымскими журналистами и моряками Черноморского флота.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей ГармашЛариса ЖуравскаяАнна КузинаАртем ЛитвиненкоМария ПорошинаВладислав Ряшин
фильмы
Начать сначала. МартаОсенние цветыПапа напрокат

фотографии >>
Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе» фотографии
Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Альгис Арлаускас
Михаил Батуев
Марина Волкова
Михаил Горшенёв
Ольга Ефремова
Дмитрий Золотухин
Юрий Прокофьев
Валерий Прохоров
София Ротару
Геннадий Смирнов
Тобин Белл
Дорота Делонг
Дэвид Духовны
Эбби Корниш
Шарлиз Терон
Эдвард Хардвик
Майкл Шэннон (II)
все родившиеся 7 августа >>

Премьеры ТВ

Бюро
7 августа
Первый канал
Точки опоры
8 августа
Россия 1
Буду жить
12 августа
Россия 1

ревью