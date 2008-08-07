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Многоликий Вий: что станет с лицом мифического чудовища?

7 августа
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7 августа 2008
Кинокартина «Вий», работа над которой продолжается уже более трех лет, с самого начала съемок была окружена ореолом таинственности.
Режиссер фильма по-прежнему не спешит раскрывать детали проекта.
Так до настоящего времени держится в тайне полный актерский состав фильма. Известно только, что к сегодняшнему дню в съемках уже приняли участие такие российские актеры, как Валерий Золотухин («Бумбараш», «Ночной дозор»), Нина Русланова («Афоня», «Собачье сердце», «Небеса обетованные»), Алексей Чадов («Ночной дозор», «9 рота», «Жара»), Агния Дитковските («Знаки любви», «Жара»), Игорь Жижикин («Монтана», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»), Андрей Смоляков («Антикиллер 2: Антитеррор», «Игры мотыльков», «Свой - чужой») и другие. Кроме того, по заявлению генерального директора компании «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, переговоры об участии в картине велись и с рядом голливудских звезд «первого эшелона».
«Мы уверены, что наш фильм станет большим общественным и культурным событием, ведь в следующем году мы будем отмечать 200-летие Николая Васильевича Гоголя, и релиз «Вия» станет одним из ключевых событий, приуроченных к юбилею классика. Поэтому участвовать в подобном проекте для любого актера, российского или голливудского, очень важно, в первую очередь, с точки зрения культурной и общественной значимости фильма. Могу сказать, что у нас есть опыт общения с Голливудом. В частности, сценарий заинтересовал таких звезд первой величины, как Мел Гибсон и Киану Ривз» – говорит продюсер фильма Алексей А. Петрухин.
Вопрос о том, кто будет играть самого Вия, и будет ли у этого мистического существа человеческое лицо вообще, создатели картины оставляют открытым по сей день. Режиссер Олег Степченко на вопрос об исполнителе роли Вия, отвечает: «Это секрет. Скажу только, что у Гоголя Вий – чудовище, но при этом реалистичен, очеловечен, как фигуры Пикассо. У нас он тоже – чудовищно реален».
Официальный сайт фильма «Вий»: http://www.viymovie.com/
О кинокомпании RFG (ROSPOfilm Group)
Кинокомпания RFG была образована в 2002 году. Своей основной задачей кинокомпания считает создание конкурентоспособного на мировом уровне российского кино и привлечение западных инвестиций и специалистов для совместной реализации кинопроектов.
За плечами кинокомпании работа как над крупнобюджетными проектами («Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция»), так и над арт-хаусными фильмами («Ничего не было», «Последний искатель», «Снег тает не навсегда...») и анимационными проектами («Чужая куча»).
RFG стала первой российской компанией, успешно выступающей в роли агента по продажам зарубеж картин отечественных кинопроизводителей.

RFG
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