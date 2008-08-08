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Анфиса Чехова представила фильм «Калейдоскоп» на фестивале «Окно в Европу»

8 августа
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8 августа 2008
Фильм «Калейдоскоп» (реж. Ольга Дарфи) представлен в конкурсе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Поддержать фильм на фестивале приехали актеры «Калейдоскопа» Денис Ясик и Анфиса Чехова, которая исполнила в фильме небольшую роль суперсексапильной медсестры и режиссер фильма Ольга Дарфи.
«Калейдоскоп» - художественный фильм в стиле арт-хаус о режиссере (Андрей Кузичев), который хочет создать великий Фильм, фиксируя свои исследования на пленку. Он пытается провоцировать реальность, постепенно разрушая привычный окружающий его мир. Вскоре герой начинает думать, что он не сам снимает свой фильм, а кто-то другой управляет им. Все его действия направлены на поиск этого существа R12; кто же этот манипулятор? Ученый? Доктор? Или, возможно, это сам дьявол...
В фильме заняты такие актеры, как Андрей Кузичев, Денис Ясик, Анфиса Чехова, Мария Беккер, Владимир Скворцов и Елена Морозова.
«Калейдоскоп» будет показан в Выборге 9 августа в 16.30 в кинотеатре «Выборг-Палас».
Создатели о проекте:
Ольга Дарфи, режиссер-постановщик (фильмы «Лабиринт», «Владимир Высоцкий. (Смерть поэта)», спектакль «Трезвый PR» и другие): «В фильме заявлены как философские аспекты — смешные жизненные ситуации, мелодраматические моменты, так и драйвовый экшн — погони и элементы триллера: все они делают эту историю яркой и энергичной. Стилистику картины можно определить словами — живой, стремящийся только вперед! Этому подчинены и способ съемки, монтаж, звук, титры».
Андрей Кузичев, исполнитель главной роли: «Калейдоскоп — метафора реальности. Мы совершаем Поступок — мир вокруг становится другим. Мы делаем Шаг — цвет стекляшек остается прежним, но конфигурация узора меняется. А если убрать стекляшки? Существует ли бесконечность?».

Russian World Studios
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персоны
Мария БеккерОльга Дарфи (Пигалева)Андрей КузичёвЕлена МорозоваВладимир СкворцовАнфиса ЧеховаДенис Ясик
фильмы
Калейдоскоп

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