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"Все, что касается прямого сюжета, — не хочется смотреть, это скучно..."

9 августа
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9 августа 1968
9 августа состоялся худсовет по отснятому материалу (8 роликов) комедии «Бриллиантовая рука».
Александр Столпер: «Гайдай — это режиссер особого, уникального дара. В его картинах есть вещи, которые никто сделать не может. Но по сегодняшнему материалу надо серьезно поговорить, хотя и здесь есть прекрасные находки. Путешествие мальчика по воде и танец Миронова — это великолепные вещи. Но есть и то, от чего надо освободиться. Все, что касается прямого сюжета, — не хочется смотреть, это скучно. Отношения героя с детьми, внешним миром — это все хуже, чем там, где есть эксцентрика. От этого надо постараться уйти. Его пугливость, вся история с семьей — все это не очень интересно. Я намеренно сгущаю краски, так как хочется это остановить... Убежден, что в целом картина сложится прекрасно...»
Майя Туровская: «Я увидела в материале удачные вещи и менее удачные. Там, где куски освобождены от быта, — это интересно. Во многом мне понравился Миронов. Меньше, чем обычно, мне здесь нравится Никулин, там, где он в бытовых сценах. Великолепна сцена с полковником, когда идут недосказанные фразы. Дети, кроватки — это все менее удачно. Многое можно опустить... Слабее всего управдом — Мордюкова. Ее очень много, и она несмешна. Вся эксцентрика превосходна...»
Эльдар Рязанов: «Материал у меня вызывает тревогу. У Гайдая несомненно необыкновенный дар. Но здесь он попытался отойти от своего обычного взгляда (в смысле бытовых сцен), а эксцентрика осталась. Тут надо привести все в единый план. Я не являюсь сторонником чистоты жанра, но должна быть одна интонация, одна линия. Пока это не очень сочетается. Кажется, что и режиссер в нерешительности. Нет ощущения целого. У меня осталось ощущение некоторой чересполосицы. Эксцентрические куски, безусловно, сильнее.
По актерам. Никулин в основном играет реальный план и вдруг делает трюки. Пока это органически не сочетается. Папанов жмет на всю железку. Он опасный артист. Есть тут куски чудовищного пережима. Двойственность (реальный план и эксцентрика) есть у Миронова. Мордюкова не получилась. Танец Миронова — полная неожиданность, я не был к нему готов. Это чистая условность. У меня осталось впечатление очень разного материала, ощущение раздвоенности. Главное сейчас — найти точную интонацию...»
Лео Арнштам: «Роль Мордюковой и в сценарии была слабой. Надо ее побольше подрезать, может быть, оставить ее только как мотив или сделать странно эксцентричной. Миронову не хватает заземления, тогда сразу станет виден образ...»
Леонид Гайдай: «У меня лично материал тревоги не вызывает. Всегда что-то удается, что-то нет. Не понимаю, что такое чересполосица, по-моему, так и должно быть. Думаю, что мы на правильном пути...»
Александр Столпер: «Я убежден, что картина будет интересной, мы не хотим ничего диктовать, но если какие-то вещи мы находим не на уровне Гайдая, как вся история с Мордюковой, то к ним надо прислушаться и перестраиваться на том же уровне...»

Федор Раззаков "Наше любимое кино"
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персоны
Андрей МироновНонна МордюковаЮрий Никулин
фильмы
Бриллиантовая рука

обсуждение >>
№ 1
roma_romanyuk (москва)   3.01.2012 - 17:57
в своё время на Гайдая было много нападок. особенно усердствовали "интеллектуалы"-любители феллини и ему подобных. и вот как-то раз им всем очень авторитетный кинокритик (не помню фамилию) сказал:... читать далее>>
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