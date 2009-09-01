Патриотизм в Венеции

анонс

7 января 2011 «Взрыв подсознания» Дарьи Волги В декабре в галерее Volga прошла выставка картин Дарьи Волги.

6 мая 2015 «Ржевский против Наполеона». Съемки 18 августа - первый съемочный день комедии Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона».

21 июня 2009 Нелли Уварова стала Принцессой В озвучании анимационной ленты Люка Бессонна "Артур и минипуты" приняли участие российские актеры. Люк Бессон, режиссер и автор книги, лично утверждал голоса, звучащие в дублированной версии его картины.