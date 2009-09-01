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Патриотизм в Венеции

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1 сентября 2009
Патриотизм в ВенецииВ рамках 66-го Венецианского кинофестиваля, который, по традиции, открылся осенью, прошло чествование 94-летнего классика итальянского кино Марио Моничелли. 1-го сентября, накануне открытия фестиваля, была продемонстрирована отреставрированная копия трагикомедии 1959 года «Большая война», получившая в свое время «Золотого льва». Фильм представил сам режиссер, а перед показом был большой праздник для публики, устроенный в честь Марио Моничелли властями города. Сам же фестиваль открылся 2-го сентября фильмом Джузеппе Торнаторе Baaria, который также участвовал в конкурсе. Творение Торнаторе, победившего, напомним, на 29 Московском киновестифале, - это не только самый дорогой итальянский фильм последних лет, но и первая за двадцать лет итальянская картина, открывающая Венецианский кинофестиваль.

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