Патриотизм в Венеции

В рамках 66-го Венецианского кинофестиваля
, который, по традиции, открылся осенью, прошло чествование 94-летнего классика итальянского кино Марио Моничелли
. 1-го сентября, накануне открытия фестиваля, была продемонстрирована отреставрированная копия трагикомедии 1959 года «Большая война»
, получившая в свое время «Золотого льва». Фильм представил сам режиссер, а перед показом был большой праздник для публики, устроенный в честь Марио Моничелли
властями города. Сам же фестиваль открылся 2-го сентября фильмом Джузеппе Торнаторе Baaria
, который также участвовал в конкурсе. Творение Торнаторе
, победившего, напомним, на 29 Московском киновестифале
, - это не только самый дорогой итальянский фильм последних лет, но и первая за двадцать лет итальянская картина, открывающая Венецианский кинофестиваль
.
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